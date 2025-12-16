Рейтинг@Mail.ru
В горах под Севастополем спасли 86 туристов - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В горах под Севастополем спасли 86 туристов
86 туристов спасены в горно-лесной местности Севастополя с начала года. Такие цифры приводит губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 86 туристов спасены в горно-лесной местности Севастополя с начала года. Такие цифры приводит губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Все спасенные попадали в сложные ситуации из-за просчетов в планировании маршрута, резких изменений погоды или же неосторожного поведения, уточнил губернатор.Чаще всего происшествия в горах связаны с отсутствием карты или GPS-навигации, из-за того, что туристы игнорируют прогноз погоды, переоценивают свою физическую подготовку, добавил он.Зимой горные тропы становятся особенно скользкими, потому следует тщательно готовиться к походу: заранее изучить маршрут, согласовать план с близкими, взять с собой полный комплект снаряжения и обязательно — полностью заряженное средство связи. Особенно важно не рисковать - не подходить к краю обрывов и не идти "вслепую" по незнакомым тропам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в КрымуНа Камчатке спасли геолога из-под лавиныВ Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 86 туристов спасены в горно-лесной местности Севастополя с начала года. Такие цифры приводит губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сотрудники Спасательной службы Севастополя уже 58 раз выезжали на поисково-спасательные операции в горные и труднодоступные районы региона. Благодаря профессионализму и слаженной работе всех служб удалось спасти 86 человек — среди них туристы, местные жители и даже дети", - написал он в своем Telegram-канале.
Все спасенные попадали в сложные ситуации из-за просчетов в планировании маршрута, резких изменений погоды или же неосторожного поведения, уточнил губернатор.
Чаще всего происшествия в горах связаны с отсутствием карты или GPS-навигации, из-за того, что туристы игнорируют прогноз погоды, переоценивают свою физическую подготовку, добавил он.
Зимой горные тропы становятся особенно скользкими, потому следует тщательно готовиться к походу: заранее изучить маршрут, согласовать план с близкими, взять с собой полный комплект снаряжения и обязательно — полностью заряженное средство связи. Особенно важно не рисковать - не подходить к краю обрывов и не идти "вслепую" по незнакомым тропам.
