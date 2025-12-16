https://crimea.ria.ru/20251216/v-gorakh-pod-sevastopolem-spasli-86-turistov-1151707520.html

В горах под Севастополем спасли 86 туристов

В горах под Севастополем спасли 86 туристов - РИА Новости Крым, 16.12.2025

В горах под Севастополем спасли 86 туристов

86 туристов спасены в горно-лесной местности Севастополя с начала года. Такие цифры приводит губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T14:40

2025-12-16T14:40

2025-12-16T14:40

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

горы крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111774/06/1117740609_0:45:864:531_1920x0_80_0_0_205026ca95353ba5e461dacd7306320e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 86 туристов спасены в горно-лесной местности Севастополя с начала года. Такие цифры приводит губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Все спасенные попадали в сложные ситуации из-за просчетов в планировании маршрута, резких изменений погоды или же неосторожного поведения, уточнил губернатор.Чаще всего происшествия в горах связаны с отсутствием карты или GPS-навигации, из-за того, что туристы игнорируют прогноз погоды, переоценивают свою физическую подготовку, добавил он.Зимой горные тропы становятся особенно скользкими, потому следует тщательно готовиться к походу: заранее изучить маршрут, согласовать план с близкими, взять с собой полный комплект снаряжения и обязательно — полностью заряженное средство связи. Особенно важно не рисковать - не подходить к краю обрывов и не идти "вслепую" по незнакомым тропам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в КрымуНа Камчатке спасли геолога из-под лавиныВ Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, горы крыма