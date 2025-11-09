https://crimea.ria.ru/20251109/na-kamchatke-spasli-geologa-iz-pod-laviny--1150760838.html

На Камчатке спасли геолога из-под лавины

На Камчатке спасли геолога из-под лавины - РИА Новости Крым, 09.11.2025

На Камчатке спасли геолога из-под лавины

В результате схода лавины на Агинском месторождении на Камчатке, специализирующемся на разработке цветных и драгоценных металлов, с площадки унесло буровую... РИА Новости Крым, 09.11.2025

2025-11-09T09:51

2025-11-09T09:51

2025-11-09T09:51

камчатка

происшествия

гу мчс россии по севастополю

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/09/1150760692_105:60:1186:668_1920x0_80_0_0_dd09c6a2c3dd4f6d4ba5fd07e8e8a258.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В результате схода лавины на Агинском месторождении на Камчатке, специализирующемся на разработке цветных и драгоценных металлов, с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин.Как сообщили в пресс-службе МЧС Камчатского края, 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в буровой установке, был найден без признаков жизни.По информации РИА Новости, в поисках второго сотрудника 29-ти лет были задействованы также работники предприятия. В результате поисков мужчина был найден живым.Как сообщил в соцсети министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, из Петропавловска-Камчатского в село Мильково, где находится месторождение, вылетел вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф. "Планируется, что оттуда мужчину эвакуируют на вертолете в краевую столицу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Лебедев.Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края по факту происшествия проводят проверки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

камчатка

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, происшествия, гу мчс россии по севастополю, россия, новости