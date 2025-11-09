https://crimea.ria.ru/20251109/na-kamchatke-spasli-geologa-iz-pod-laviny--1150760838.html
На Камчатке спасли геолога из-под лавины
На Камчатке спасли геолога из-под лавины - РИА Новости Крым, 09.11.2025
На Камчатке спасли геолога из-под лавины
В результате схода лавины на Агинском месторождении на Камчатке, специализирующемся на разработке цветных и драгоценных металлов, с площадки унесло буровую... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T09:51
2025-11-09T09:51
2025-11-09T09:51
камчатка
происшествия
гу мчс россии по севастополю
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/09/1150760692_105:60:1186:668_1920x0_80_0_0_dd09c6a2c3dd4f6d4ba5fd07e8e8a258.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В результате схода лавины на Агинском месторождении на Камчатке, специализирующемся на разработке цветных и драгоценных металлов, с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин.Как сообщили в пресс-службе МЧС Камчатского края, 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в буровой установке, был найден без признаков жизни.По информации РИА Новости, в поисках второго сотрудника 29-ти лет были задействованы также работники предприятия. В результате поисков мужчина был найден живым.Как сообщил в соцсети министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, из Петропавловска-Камчатского в село Мильково, где находится месторождение, вылетел вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф. "Планируется, что оттуда мужчину эвакуируют на вертолете в краевую столицу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Лебедев.Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края по факту происшествия проводят проверки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
камчатка
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/09/1150760692_145:0:1041:672_1920x0_80_0_0_039f9ddb6ba9e7565758bdc0c460b0fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, происшествия, гу мчс россии по севастополю, россия, новости
На Камчатке спасли геолога из-под лавины
На Камчатке из-под снежной лавины достали живым геолога
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В результате схода лавины на Агинском месторождении на Камчатке, специализирующемся на разработке цветных и драгоценных металлов, с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Камчатского края, 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в буровой установке, был найден без признаков жизни.
По информации РИА Новости, в поисках второго сотрудника 29-ти лет были задействованы также работники предприятия. В результате поисков мужчина был найден живым.
"Его состояние средней тяжести, медики сообщают об общем переохлаждении", - проинформировал минздрав Камчатского края в Telegram-канале.
Как сообщил в соцсети министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, из Петропавловска-Камчатского в село Мильково, где находится месторождение, вылетел вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф.
"Планируется, что оттуда мужчину эвакуируют на вертолете в краевую столицу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Лебедев.
Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края по факту происшествия проводят проверки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.