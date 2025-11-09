Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке спасли геолога из-под лавины - РИА Новости Крым, 09.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251109/na-kamchatke-spasli-geologa-iz-pod-laviny--1150760838.html
На Камчатке спасли геолога из-под лавины
На Камчатке спасли геолога из-под лавины - РИА Новости Крым, 09.11.2025
На Камчатке спасли геолога из-под лавины
В результате схода лавины на Агинском месторождении на Камчатке, специализирующемся на разработке цветных и драгоценных металлов, с площадки унесло буровую... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T09:51
2025-11-09T09:51
камчатка
происшествия
гу мчс россии по севастополю
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В результате схода лавины на Агинском месторождении на Камчатке, специализирующемся на разработке цветных и драгоценных металлов, с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин.Как сообщили в пресс-службе МЧС Камчатского края, 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в буровой установке, был найден без признаков жизни.По информации РИА Новости, в поисках второго сотрудника 29-ти лет были задействованы также работники предприятия. В результате поисков мужчина был найден живым.Как сообщил в соцсети министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, из Петропавловска-Камчатского в село Мильково, где находится месторождение, вылетел вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф. "Планируется, что оттуда мужчину эвакуируют на вертолете в краевую столицу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Лебедев.Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края по факту происшествия проводят проверки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
камчатка
россия
На Камчатке спасли геолога из-под лавины

На Камчатке из-под снежной лавины достали живым геолога

09:51 09.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В результате схода лавины на Агинском месторождении на Камчатке, специализирующемся на разработке цветных и драгоценных металлов, с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Камчатского края, 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в буровой установке, был найден без признаков жизни.
По информации РИА Новости, в поисках второго сотрудника 29-ти лет были задействованы также работники предприятия. В результате поисков мужчина был найден живым.
"Его состояние средней тяжести, медики сообщают об общем переохлаждении", - проинформировал минздрав Камчатского края в Telegram-канале.
Как сообщил в соцсети министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, из Петропавловска-Камчатского в село Мильково, где находится месторождение, вылетел вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф.
"Планируется, что оттуда мужчину эвакуируют на вертолете в краевую столицу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Лебедев.
Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края по факту происшествия проводят проверки.
