В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы
2025-12-16T14:44
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь курсируют через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был закрыт во вторник. Ограничения действовали 15 минут. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе открыли