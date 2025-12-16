https://crimea.ria.ru/20251216/v-sevastopole-katera-i-paromy-vozobnovili-reysy-1151707887.html

В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы

Катера и паромы вновь курсируют через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь курсируют через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был закрыт во вторник. Ограничения действовали 15 минут. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

