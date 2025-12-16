Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы
Катера и паромы вновь курсируют через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь курсируют через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе был закрыт во вторник. Ограничения действовали 15 минут. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе катера и паромы возобновили рейсы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь курсируют через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Рейд в Севастополе был закрыт во вторник. Ограничения действовали 15 минут. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
