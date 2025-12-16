Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 16.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251216/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1151707384.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе днем во вторник приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе днем во вторник приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Транспорт будет отправляться от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь, транспорт, департамент транспорта севастополя, общественный транспорт, морской транспорт, логистика, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, общество
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

14:22 16.12.2025 (обновлено: 14:23 16.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе днем во вторник приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Транспорт будет отправляться от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
