В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 16.12.2025

В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе днем во вторник приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе днем во вторник приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Транспорт будет отправляться от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

