https://crimea.ria.ru/20251216/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1151707384.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 16.12.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе днем во вторник приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T14:22
2025-12-16T14:22
2025-12-16T14:23
севастополь
транспорт
департамент транспорта севастополя
общественный транспорт
морской транспорт
логистика
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе днем во вторник приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Транспорт будет отправляться от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_12:0:1665:1240_1920x0_80_0_0_8b2e6d279f854be676ecb3d9a7bb8c19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, транспорт, департамент транспорта севастополя, общественный транспорт, морской транспорт, логистика, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, общество
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд
14:22 16.12.2025 (обновлено: 14:23 16.12.2025)