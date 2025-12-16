https://crimea.ria.ru/20251216/novosti-svo-kievskiy-rezhim-za-sutki-poteryal-1520-boevikov-1151704832.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях спецоперации потеряли еще 1520 боевиков, 16 танков и бронемашин, а также другую технику и вооружение. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.В зоне работы подразделений группировки войск "Север" противник потерял свыше 250 солдат, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийское орудие, 23 автомобиля, израильскую радиолокационную станцию RADA, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.Военнослужащие подразделений "Запада" разбили более 220 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 200 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и пять складов материальных средств.Группировка войск "Центр" продолжала уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино, отразила две атаки окруженного врага в районе Родинского. Потери противника составили свыше 505 человек, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", девять автомобилей и десять артиллерийских орудий.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 295 солдат, два танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два склада материальных средств.Силами группировки "Днепр" уничтожены до 50 украинских неонацистов, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.Также военные РФ поразили вражеские объекты транспортной инфраструктуры, цех сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средства ПВО сбили 180 БПЛАВсего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 362 беспилотных летательных аппарата, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 562 танка и других боевых бронированных машин, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 948 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 167 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новоплатоновка Харьковской области перешла под контроль армии РФПутин обозначил положение дел в зоне спецоперацииКогда закончится СВО – ответ Лаврова

