Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).Топовые новогодние направления в КрымуОтмечается, что Крым стабильно входит в топ-5 самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах, занимая около 5% от общего объема бронирований по России. При этом в топе спроса – Ялта и ялтинские поселки Кореиз, Гаспра, Форос и Гурзуф. Также в рейтинг самых популярных курортов крымского полуострова на новогодние каникулы традиционно входят Алушта, Евпатория, Севастополь.Какие отели в Крыму выбирают туристыПри этом наиболее востребованные объекты работают с еще более высокой загрузкой: у ряда топовых гостиниц и здравниц Крыма уровень бронирований на праздники уже превышает 80%, есть даже приостановки продаж отдельных категорий номеров.Также, по данным АТОР, отмечается рост доли туристов, которые выбирают отели с праздничными банкетами и анимационными программами.Цены на Новый год в КрымуВ среднем, по данным АТОР, размещение без учета стоимости дороги в гостинице с завтраками на пять ночей с заездом 30 декабря на двоих в отеле категории "три звезды" обойдется в 50-70 тысяч руб. Наиболее доступные варианты в этом сегменте можно найти в Евпатории и Симферополе. Для четырехзвездочных отелей цены стартуют от 60 до 130 тысяч рублей. Средняя цена за "пятизвездочный отдых" составляет около 160–190 тысяч рублей. Конечная стоимость пакетного тура в Крым зависит от логистики, подчеркивают туроператоры.Ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин рассказал, что большинство средств размещения в Крыму предлагают отдых на любой кошелек, в том числе спецпредложения, которые чаще других доступны в в четырех- и пятизвездочных отелях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города КрымаПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причиныКак в Крыму отдохнуть бесплатно в отеле на Новый год – лайфхак

