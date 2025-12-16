Рейтинг@Mail.ru
Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251216/turisty-vybirayut-novogodniy-krym--tseny-i-napravleniya-1151704205.html
Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления
Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления
Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T12:53
2025-12-16T12:54
крым
новости крыма
отдых в крыму
новый год в крыму
новогодние каникулы в крыму
новый год 2026
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151258018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8202978020b734423ca9b5cf2d2a9397.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).Топовые новогодние направления в КрымуОтмечается, что Крым стабильно входит в топ-5 самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах, занимая около 5% от общего объема бронирований по России. При этом в топе спроса – Ялта и ялтинские поселки Кореиз, Гаспра, Форос и Гурзуф. Также в рейтинг самых популярных курортов крымского полуострова на новогодние каникулы традиционно входят Алушта, Евпатория, Севастополь.Какие отели в Крыму выбирают туристыПри этом наиболее востребованные объекты работают с еще более высокой загрузкой: у ряда топовых гостиниц и здравниц Крыма уровень бронирований на праздники уже превышает 80%, есть даже приостановки продаж отдельных категорий номеров.Также, по данным АТОР, отмечается рост доли туристов, которые выбирают отели с праздничными банкетами и анимационными программами.Цены на Новый год в КрымуВ среднем, по данным АТОР, размещение без учета стоимости дороги в гостинице с завтраками на пять ночей с заездом 30 декабря на двоих в отеле категории "три звезды" обойдется в 50-70 тысяч руб. Наиболее доступные варианты в этом сегменте можно найти в Евпатории и Симферополе. Для четырехзвездочных отелей цены стартуют от 60 до 130 тысяч рублей. Средняя цена за "пятизвездочный отдых" составляет около 160–190 тысяч рублей. Конечная стоимость пакетного тура в Крым зависит от логистики, подчеркивают туроператоры.Ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин рассказал, что большинство средств размещения в Крыму предлагают отдых на любой кошелек, в том числе спецпредложения, которые чаще других доступны в в четырех- и пятизвездочных отелях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города КрымаПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причиныКак в Крыму отдохнуть бесплатно в отеле на Новый год – лайфхак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151258018_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c64f92e8d849b5523362d25f7999e8fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, отдых в крыму, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, новый год 2026, крым курортный
Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления

Спрос на новогодний Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом - АТОР

12:53 16.12.2025 (обновлено: 12:54 16.12.2025)
 
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Топовые новогодние направления в Крыму
"Спрос на новогодние туры в Крым в этом году демонстрирует значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем динамика оценивается в 10 - 20% год к году", – сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператоров.
Отмечается, что Крым стабильно входит в топ-5 самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах, занимая около 5% от общего объема бронирований по России. При этом в топе спроса – Ялта и ялтинские поселки Кореиз, Гаспра, Форос и Гурзуф. Также в рейтинг самых популярных курортов крымского полуострова на новогодние каникулы традиционно входят Алушта, Евпатория, Севастополь.
Какие отели в Крыму выбирают туристы
"Наибольший прирост спроса по сравнению с прошлым годом наблюдается в сегменте трехзвездочных отелей, особенно с полным пансионом, а также в санаториях и пансионатах среднего ценового диапазона. Средняя заполняемость номерного фонда по полуострову уже достигает 40–50%, что на 10–15% превышает показатели прошлого года", – отмечают в Ассоциации.
При этом наиболее востребованные объекты работают с еще более высокой загрузкой: у ряда топовых гостиниц и здравниц Крыма уровень бронирований на праздники уже превышает 80%, есть даже приостановки продаж отдельных категорий номеров.
Также, по данным АТОР, отмечается рост доли туристов, которые выбирают отели с праздничными банкетами и анимационными программами.
Цены на Новый год в Крыму
"Новогодние тарифы в крымских отелях выросли на 10–15% по сравнению с прошлым годом. При этом примерно 20–25% объектов, преимущественно в среднем и бюджетном сегменте, не изменили стоимость проживания. Самыми дорогими остаются курорты Южного берега Крыма", - констатируют эксперты.
В среднем, по данным АТОР, размещение без учета стоимости дороги в гостинице с завтраками на пять ночей с заездом 30 декабря на двоих в отеле категории "три звезды" обойдется в 50-70 тысяч руб. Наиболее доступные варианты в этом сегменте можно найти в Евпатории и Симферополе. Для четырехзвездочных отелей цены стартуют от 60 до 130 тысяч рублей. Средняя цена за "пятизвездочный отдых" составляет около 160–190 тысяч рублей. Конечная стоимость пакетного тура в Крым зависит от логистики, подчеркивают туроператоры.
Ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин рассказал, что большинство средств размещения в Крыму предлагают отдых на любой кошелек, в том числе спецпредложения, которые чаще других доступны в в четырех- и пятизвездочных отелях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города Крыма
Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины
Как в Крыму отдохнуть бесплатно в отеле на Новый год – лайфхак
 
КрымНовости КрымаОтдых в КрымуНовый год в КрымуНовогодние каникулы в КрымуНовый год 2026Крым курортный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31В Крыму нашли фортификациционные сооружения периода русско-турецкой войны
14:22В Севастополе остановили морской транспорт
13:59Севастополь начали украшать к Новому году
13:48Первый женский в Крыму: история монастыря святой Параскевы
13:42Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков
13:34Пенсионерка погибла при обстреле Пологов в Запорожской области
13:21Новости СВО: киевский режим за сутки потерял 1520 боевиков
13:12Нападение на школу в Одинцово – раненные дети доставлены в Центр Рошаля
13:05Смерчи и сход лавин прогнозируют в Сочи
12:53Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления
12:42Молодость души и щедрость таланта: Путин поздравил Дружинину с юбилеем
12:35Россия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФ
12:27Новоплатоновка Харьковской области перешла под контроль армии РФ
11:59Нападение ученика на школу в Одинцово – что известно к этому часу
11:53Лавров обозначил задачи России в Арктике
11:41Под Симферополем строят дополнительный водовод
11:32Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР
10:4710-летний ребенок погиб в результате нападения на школу в Подмосковье
10:41Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП
10:23ЧП в Подмосковье: школьник с ножом напал на учеников в Одинцово
Лента новостейМолния