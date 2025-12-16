https://crimea.ria.ru/20251216/turisty-vybirayut-novogodniy-krym--tseny-i-napravleniya-1151704205.html
Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления
Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления
Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T12:53
2025-12-16T12:53
2025-12-16T12:54
крым
новости крыма
отдых в крыму
новый год в крыму
новогодние каникулы в крыму
новый год 2026
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151258018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8202978020b734423ca9b5cf2d2a9397.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).Топовые новогодние направления в КрымуОтмечается, что Крым стабильно входит в топ-5 самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах, занимая около 5% от общего объема бронирований по России. При этом в топе спроса – Ялта и ялтинские поселки Кореиз, Гаспра, Форос и Гурзуф. Также в рейтинг самых популярных курортов крымского полуострова на новогодние каникулы традиционно входят Алушта, Евпатория, Севастополь.Какие отели в Крыму выбирают туристыПри этом наиболее востребованные объекты работают с еще более высокой загрузкой: у ряда топовых гостиниц и здравниц Крыма уровень бронирований на праздники уже превышает 80%, есть даже приостановки продаж отдельных категорий номеров.Также, по данным АТОР, отмечается рост доли туристов, которые выбирают отели с праздничными банкетами и анимационными программами.Цены на Новый год в КрымуВ среднем, по данным АТОР, размещение без учета стоимости дороги в гостинице с завтраками на пять ночей с заездом 30 декабря на двоих в отеле категории "три звезды" обойдется в 50-70 тысяч руб. Наиболее доступные варианты в этом сегменте можно найти в Евпатории и Симферополе. Для четырехзвездочных отелей цены стартуют от 60 до 130 тысяч рублей. Средняя цена за "пятизвездочный отдых" составляет около 160–190 тысяч рублей. Конечная стоимость пакетного тура в Крым зависит от логистики, подчеркивают туроператоры.Ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин рассказал, что большинство средств размещения в Крыму предлагают отдых на любой кошелек, в том числе спецпредложения, которые чаще других доступны в в четырех- и пятизвездочных отелях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимний отпуск в одиночку – россияне выбирают города КрымаПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причиныКак в Крыму отдохнуть бесплатно в отеле на Новый год – лайфхак
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151258018_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c64f92e8d849b5523362d25f7999e8fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, отдых в крыму, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, новый год 2026, крым курортный
Туристы выбирают новогодний Крым – цены и направления
Спрос на новогодний Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом - АТОР
12:53 16.12.2025 (обновлено: 12:54 16.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым
. Спрос на новогодние туры в Крым вырос до 20% по сравнению с прошлым годом, при этом популярнее всего у туристов Ялта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России
(АТОР).
Топовые новогодние направления в Крыму
"Спрос на новогодние туры в Крым в этом году демонстрирует значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем динамика оценивается в 10 - 20% год к году", – сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператоров.
Отмечается, что Крым стабильно входит в топ-5 самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах, занимая около 5% от общего объема бронирований по России. При этом в топе спроса – Ялта и ялтинские поселки Кореиз, Гаспра, Форос и Гурзуф. Также в рейтинг самых популярных курортов крымского полуострова на новогодние каникулы традиционно входят Алушта, Евпатория, Севастополь.
Какие отели в Крыму выбирают туристы
"Наибольший прирост спроса по сравнению с прошлым годом наблюдается в сегменте трехзвездочных отелей, особенно с полным пансионом, а также в санаториях и пансионатах среднего ценового диапазона. Средняя заполняемость номерного фонда по полуострову уже достигает 40–50%, что на 10–15% превышает показатели прошлого года", – отмечают в Ассоциации.
При этом наиболее востребованные объекты работают с еще более высокой загрузкой: у ряда топовых гостиниц и здравниц Крыма уровень бронирований на праздники уже превышает 80%, есть даже приостановки продаж отдельных категорий номеров.
Также, по данным АТОР, отмечается рост доли туристов, которые выбирают отели с праздничными банкетами и анимационными программами.
Цены на Новый год в Крыму
"Новогодние тарифы в крымских отелях выросли на 10–15% по сравнению с прошлым годом. При этом примерно 20–25% объектов, преимущественно в среднем и бюджетном сегменте, не изменили стоимость проживания. Самыми дорогими остаются курорты Южного берега Крыма", - констатируют эксперты.
В среднем, по данным АТОР, размещение без учета стоимости дороги в гостинице с завтраками на пять ночей с заездом 30 декабря на двоих в отеле категории "три звезды" обойдется в 50-70 тысяч руб. Наиболее доступные варианты в этом сегменте можно найти в Евпатории и Симферополе. Для четырехзвездочных отелей цены стартуют от 60 до 130 тысяч рублей. Средняя цена за "пятизвездочный отдых" составляет около 160–190 тысяч рублей. Конечная стоимость пакетного тура в Крым зависит от логистики, подчеркивают туроператоры.
Ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин рассказал, что большинство средств размещения в Крыму предлагают отдых на любой кошелек
, в том числе спецпредложения, которые чаще других доступны в в четырех- и пятизвездочных отелях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: