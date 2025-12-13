https://crimea.ria.ru/20251213/kak-v-krymu-otdokhnut-besplatno-v-otele-na-novyy-god--layfkhak-1151519616.html
Как в Крыму отдохнуть бесплатно в отеле на Новый год – лайфхак
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Заселиться в Крыму на отдых в отель можно не просто дешевле, а даже бесплатно, если вы инициативный и предприимчивый человек. Лайфхаком в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель союза гостеприимства в Крыму, директор туркомпании Анатолий Тарасенко.Если вы человек коммуникабельный, работаете на предприятии и у вас много друзей и знакомых, то самое время задуматься об организации отдыха группой на праздники, рекомендует он."Собирайте группу 10-20 человек и бронируйте отель", – сказал он.По словам Тарасенко, это скорее всего выйдет дешевле для всех, а для кого-то, и прежде всего для организатора, может оказаться даже бесплатно, отметил он.По его словам, этим способом отдохнуть бесплатно пользуются многие россияне, в том числе крымчане."Очень многих таких знаю предприимчивых граждан. Вот такой мой интересный лайфхак – дарю, пользуйтесь", - заключил он.Ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин рассказал, что большинство средств размещения в Крыму предлагают отдых на любой кошелек, в том числе спецпредложения, которые чаще других предлагают четырех- и пятизвездочные отели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимстваНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераТуристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
