Как в Крыму отдохнуть бесплатно в отеле на Новый год – лайфхак
Как в Крыму отдохнуть бесплатно в отеле на Новый год – лайфхак
Заселиться в Крыму на отдых в отель можно не просто дешевле, а даже бесплатно, если вы инициативный и предприимчивый человек. Лайфхаком в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель союза гостеприимства в Крыму, директор туркомпании Анатолий Тарасенко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Заселиться в Крыму на отдых в отель можно не просто дешевле, а даже бесплатно, если вы инициативный и предприимчивый человек. Лайфхаком в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель союза гостеприимства в Крыму, директор туркомпании Анатолий Тарасенко.Если вы человек коммуникабельный, работаете на предприятии и у вас много друзей и знакомых, то самое время задуматься об организации отдыха группой на праздники, рекомендует он."Собирайте группу 10-20 человек и бронируйте отель", – сказал он.По словам Тарасенко, это скорее всего выйдет дешевле для всех, а для кого-то, и прежде всего для организатора, может оказаться даже бесплатно, отметил он.По его словам, этим способом отдохнуть бесплатно пользуются многие россияне, в том числе крымчане."Очень многих таких знаю предприимчивых граждан. Вот такой мой интересный лайфхак – дарю, пользуйтесь", - заключил он.Ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин рассказал, что большинство средств размещения в Крыму предлагают отдых на любой кошелек, в том числе спецпредложения, которые чаще других предлагают четырех- и пятизвездочные отели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимстваНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераТуристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
Как в Крыму отдохнуть бесплатно в отеле на Новый год – лайфхак

В Крыму в отеле можно отдохнуть недорого и даже бесплатно – лайфхак от турэксперта

20:16 13.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Заселиться в Крыму на отдых в отель можно не просто дешевле, а даже бесплатно, если вы инициативный и предприимчивый человек. Лайфхаком в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель союза гостеприимства в Крыму, директор туркомпании Анатолий Тарасенко.
Если вы человек коммуникабельный, работаете на предприятии и у вас много друзей и знакомых, то самое время задуматься об организации отдыха группой на праздники, рекомендует он.
"Собирайте группу 10-20 человек и бронируйте отель", – сказал он.
По словам Тарасенко, это скорее всего выйдет дешевле для всех, а для кого-то, и прежде всего для организатора, может оказаться даже бесплатно, отметил он.

"Потому что, если вы группу захотите куда-либо в отель поселить и скажете: "У нас двадцать человек, но вот двое, так сказать, "в нагрузку", то за суету очень часто такие активные люди в награду получают бесплатный отдых в принципе. И отелям здорово, потому что вы к ним приходите не два – три человека, а это уже групповой заезд", – поделился Тарасенко.

По его словам, этим способом отдохнуть бесплатно пользуются многие россияне, в том числе крымчане.
"Очень многих таких знаю предприимчивых граждан. Вот такой мой интересный лайфхак – дарю, пользуйтесь", - заключил он.
Ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин рассказал, что большинство средств размещения в Крыму предлагают отдых на любой кошелек, в том числе спецпредложения, которые чаще других предлагают четырех- и пятизвездочные отели.
