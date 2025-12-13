Рейтинг@Mail.ru
"Железобетонные" гарантии США и слова Зеленского о Крыме: топ недели - РИА Новости Крым, 13.12.2025
"Железобетонные" гарантии США и слова Зеленского о Крыме: топ недели
"Железобетонные" гарантии США по Украине и ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об окончании СВО. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T19:46
2025-12-13T19:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. "Железобетонные" гарантии США по Украине и ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об окончании СВО. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от территориальных уступок и его признание в невозможности вернуть Крым. Военный план Германии по войне с Россией. Атаки ВСУ на регионы России с пострадавшими. "Охота" на экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Самая трудная зима для украинцев. Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым."Железобетонные" гарантии и конец СВОВ администрации президента США Дональда Трампа "божатся", что договоренности по урегулированию на Украине будут "железобетонными", заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что речь идет не о перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования, и работа идет именно в этом контексте.При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных сроках достижения мира на Украине, отметил, что Россия не тратит силы на построение прогнозов о сроках завершения украинского конфликта, а планомерно двигается к достижению целей долгосрочного урегулирования.Территориальные вопросыВ понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский встретился в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После этой встречи Зеленский сообщил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения. Также он в очередной раз заявил, что Киев не готов обсуждать уступки территорий. Такими заявлениями киевский режим старается оттянуть окончание конфликта, однако чем дольше это будет продолжаться, тем больше территорий вернет Москва, считает военный эксперт Александр Хроленко.При этом позже Зеленский признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки, чтобы вернуть Крым. Политолог Павел Шипилин эти слова главы киевского режима считает попыткой подготовить украинцев к следующим заявлениям – о неизбежном выводе украинских войск с территорий Донбасса и Новороссии.Подготовка Германии к войне с РФСилы НАТО, в частности Германия, разработали самый агрессивный и амбициозный со времен холодной войны военный план по войне с Россией, который поражает глупостью, оторванной от реалий. Статью сотрудника Конгресса США, аналитика в сфере геополитики, научного сотрудника Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндона Вайхерта на этой неделе опубликовал американский журнал The National Interest. Речь о документе OPLAN DEU, который ранее был "слит" в сеть. План предусматривает размещение в Германии "поразительной численности войск НАТО, насчитывающей почти миллион человек", а также объединение частных гражданских европейских оборонных компаний с государственными ведомствами.Атаки на регионы РоссииНа этой неделе ВСУ продолжали атаковать российские регионы. В частности, вражеские БПЛА сбивали над Крымом и Москвой. Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, по ряду автодорог ограничивали движение. Пострадали 14 человек, среди них один ребенок. В Воронеже при атаке ВСУ повреждены многоэтажные дома.Охота на ЕрмакаДепутат Верховной рады Алексей Гончаренко* на этой неделе заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея Ермака. Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну, написал депутат в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский вывел Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. До этого он принял отставку Ермака с поста главы офиса главы киевского режима. Это произошло после того, как НАБУ и САП провели у Ермака обыски на фоне коррупционного скандала на Украине.Трудная зима на УкраинеЗима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку". Такое мнение РИА Новости Крым на этой неделе выразил профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. При этом, по его мнению, хотя перечисленные сложности и будут способствовать росту социального напряжения и протестных настроений, но вряд ли это может стать решающим фактором с точки зрения организации смены политического режима.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Железобетонные" гарантии США и слова Зеленского о Крыме: топ недели

"Железобетонные" гарантии США и заявления Зеленского о Крыме – топ новостей недели

19:46 13.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. "Железобетонные" гарантии США по Украине и ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об окончании СВО. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от территориальных уступок и его признание в невозможности вернуть Крым. Военный план Германии по войне с Россией. Атаки ВСУ на регионы России с пострадавшими. "Охота" на экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Самая трудная зима для украинцев.
Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.

"Железобетонные" гарантии и конец СВО

В администрации президента США Дональда Трампа "божатся", что договоренности по урегулированию на Украине будут "железобетонными", заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что речь идет не о перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования, и работа идет именно в этом контексте.
При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных сроках достижения мира на Украине, отметил, что Россия не тратит силы на построение прогнозов о сроках завершения украинского конфликта, а планомерно двигается к достижению целей долгосрочного урегулирования.
Территориальные вопросы

В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский встретился в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После этой встречи Зеленский сообщил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения. Также он в очередной раз заявил, что Киев не готов обсуждать уступки территорий.
Такими заявлениями киевский режим старается оттянуть окончание конфликта, однако чем дольше это будет продолжаться, тем больше территорий вернет Москва, считает военный эксперт Александр Хроленко.
При этом позже Зеленский признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки, чтобы вернуть Крым. Политолог Павел Шипилин эти слова главы киевского режима считает попыткой подготовить украинцев к следующим заявлениям – о неизбежном выводе украинских войск с территорий Донбасса и Новороссии.
Подготовка Германии к войне с РФ

Силы НАТО, в частности Германия, разработали самый агрессивный и амбициозный со времен холодной войны военный план по войне с Россией, который поражает глупостью, оторванной от реалий. Статью сотрудника Конгресса США, аналитика в сфере геополитики, научного сотрудника Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндона Вайхерта на этой неделе опубликовал американский журнал The National Interest.
Речь о документе OPLAN DEU, который ранее был "слит" в сеть. План предусматривает размещение в Германии "поразительной численности войск НАТО, насчитывающей почти миллион человек", а также объединение частных гражданских европейских оборонных компаний с государственными ведомствами.
Атаки на регионы России

На этой неделе ВСУ продолжали атаковать российские регионы. В частности, вражеские БПЛА сбивали над Крымом и Москвой. Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, по ряду автодорог ограничивали движение. Пострадали 14 человек, среди них один ребенок. В Воронеже при атаке ВСУ повреждены многоэтажные дома.
Охота на Ермака

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* на этой неделе заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего офиса Андрея Ермака. Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну, написал депутат в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский вывел Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. До этого он принял отставку Ермака с поста главы офиса главы киевского режима. Это произошло после того, как НАБУ и САП провели у Ермака обыски на фоне коррупционного скандала на Украине.
Трудная зима на Украине

Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку". Такое мнение РИА Новости Крым на этой неделе выразил профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. При этом, по его мнению, хотя перечисленные сложности и будут способствовать росту социального напряжения и протестных настроений, но вряд ли это может стать решающим фактором с точки зрения организации смены политического режима.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
