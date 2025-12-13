https://crimea.ria.ru/20251213/ugolovnoe-delo-zaveli-po-faktu-stolknoveniya-poezdov-v-penzenskoy-oblasti-1151646739.html
Уголовное дело завели по факту столкновения поездов в Пензенской области
Уголовное дело завели по факту столкновения поездов в Пензенской области - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Уголовное дело завели по факту столкновения поездов в Пензенской области
По факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T21:19
2025-12-13T21:19
2025-12-13T21:20
пензенская область
поезд
уголовный кодекс
происшествия
новости
железная дорога
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151646622_99:0:1390:726_1920x0_80_0_0_8cee95ddbc2f662ddeb800ed128406dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. По факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России."Следственными органами Центрального МСУТ СК России в связи с инцидентом на железнодорожной станции Чаис возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", – сказано в сообщении транспортного следкома РФ.Как установило следствие, 13 декабря в 12:05 на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение движущегося грузового поезда № 2273 с маневровым тепловозом ТМ-18ДМ № 445.Это повлекло сход и опрокидывание локомотивов вышеуказанных поездов, а также не менее 23 цистерн с мазутом с частичным разливом груза, уточнили в ведомстве.Следствие продолжает работу, устанавливаются все обстоятельства и причина происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.По данным Приволжской транспортной прокуратуры, ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Мордовская транспортная прокуратура.Грузовой поезд столкнулся с локомотивом на станции Чаис в Пензенской области 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Позже в РЖД уточнили, что в результате с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом, который загрязнил 750 квадратных метров территории.В Федеральной пассажирской компании несколько часов спустя после ЧП сообщили о задержки шести поездов, следующих через аварийный участок.В пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма" в настоящий момент идут по расписанию".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пензенская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151646622_260:0:1228:726_1920x0_80_0_0_5a76f269fce7f94d9a577460f4f20d25.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, поезд, уголовный кодекс, происшествия, новости, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Уголовное дело завели по факту столкновения поездов в Пензенской области
По факту столкновения поезда и локомотива в Пензенской области заведено уголовное дело
21:19 13.12.2025 (обновлено: 21:20 13.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. По факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"Следственными органами Центрального МСУТ СК России в связи с инцидентом на железнодорожной станции Чаис возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", – сказано в сообщении транспортного следкома РФ.
Как установило следствие, 13 декабря в 12:05 на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение движущегося грузового поезда № 2273 с маневровым тепловозом ТМ-18ДМ № 445.
Это повлекло сход и опрокидывание локомотивов вышеуказанных поездов, а также не менее 23 цистерн с мазутом с частичным разливом груза, уточнили в ведомстве.
"В результате происшествия причинен крупный ущерб, погибших нет", – добавили в СК.
Следствие продолжает работу, устанавливаются все обстоятельства и причина происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Мордовская транспортная прокуратура.
Грузовой поезд столкнулся с локомотивом на станции Чаис в Пензенской области 13 декабря. Об этом сообщили
в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Позже в РЖД уточнили
, что в результате с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом, который загрязнил 750 квадратных метров территории.
В Федеральной пассажирской компании несколько часов спустя после ЧП сообщили
о задержки шести поездов, следующих через аварийный участок.
В пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили
, что поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма" в настоящий момент идут по расписанию".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.