Уголовное дело завели по факту столкновения поездов в Пензенской области - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Уголовное дело завели по факту столкновения поездов в Пензенской области
2025-12-13T21:19
2025-12-13T21:20
пензенская область
поезд
уголовный кодекс
происшествия
новости
железная дорога
ск рф (следственный комитет российской федерации)
Уголовное дело завели по факту столкновения поездов в Пензенской области

По факту столкновения поезда и локомотива в Пензенской области заведено уголовное дело

21:19 13.12.2025 (обновлено: 21:20 13.12.2025)
 
© Транспортный Следком (ПФО, УрФО)В Пензенской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда с мазутом
В Пензенской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда с мазутом
© Транспортный Следком (ПФО, УрФО)
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. По факту столкновения поезда и локомотива на станции Чаис в Пензенской области заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"Следственными органами Центрального МСУТ СК России в связи с инцидентом на железнодорожной станции Чаис возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", – сказано в сообщении транспортного следкома РФ.
Как установило следствие, 13 декабря в 12:05 на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение движущегося грузового поезда № 2273 с маневровым тепловозом ТМ-18ДМ № 445.
Это повлекло сход и опрокидывание локомотивов вышеуказанных поездов, а также не менее 23 цистерн с мазутом с частичным разливом груза, уточнили в ведомстве.

"В результате происшествия причинен крупный ущерб, погибших нет", – добавили в СК.

Следствие продолжает работу, устанавливаются все обстоятельства и причина происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Мордовская транспортная прокуратура.
Грузовой поезд столкнулся с локомотивом на станции Чаис в Пензенской области 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Позже в РЖД уточнили, что в результате с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом, который загрязнил 750 квадратных метров территории.
В Федеральной пассажирской компании несколько часов спустя после ЧП сообщили о задержки шести поездов, следующих через аварийный участок.
В пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма" в настоящий момент идут по расписанию".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Пензенская областьПоездУголовный кодексПроисшествияНовостиЖелезная дорогаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
