Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды
Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды
2025-12-13T19:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Больше трех тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после ударов украинских беспилотников и ухудшения погоды. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, непогода обесточила ряд населенных пунктов Куйбышевского муниципального округа.Кроме того, в Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника обесточены 2416 жителей."Опасность повторных ударов сохраняется. Работы продолжатся после стабилизации обстановки", - уточнил он.Ранее Балицкий сообщал. что украинские беспилотники ударили по зоопарку в Васильевке. В результате осколками был ранен лев и значительные повреждения получили вольеры, в которых находились тигры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
