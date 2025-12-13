https://crimea.ria.ru/20251213/chast-zaporozhskoy-oblasti-ostalas-bez-sveta-iz-za-udarov-vsu-i-nepogody-1151645476.html

Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды

Больше трех тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после ударов украинских беспилотников и ухудшения погоды. Об этом сообщил губернатор

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Больше трех тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после ударов украинских беспилотников и ухудшения погоды. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, непогода обесточила ряд населенных пунктов Куйбышевского муниципального округа.Кроме того, в Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника обесточены 2416 жителей."Опасность повторных ударов сохраняется. Работы продолжатся после стабилизации обстановки", - уточнил он.Ранее Балицкий сообщал. что украинские беспилотники ударили по зоопарку в Васильевке. В результате осколками был ранен лев и значительные повреждения получили вольеры, в которых находились тигры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

