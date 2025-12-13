Рейтинг@Mail.ru
Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды - РИА Новости Крым, 13.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251213/chast-zaporozhskoy-oblasti-ostalas-bez-sveta-iz-za-udarov-vsu-i-nepogody-1151645476.html
Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды
Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды
Больше трех тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после ударов украинских беспилотников и ухудшения погоды. Об этом сообщил губернатор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/31/1118113167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d69ce3b5e16a4b96b3d4048f09694a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Больше трех тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после ударов украинских беспилотников и ухудшения погоды. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, непогода обесточила ряд населенных пунктов Куйбышевского муниципального округа.Кроме того, в Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника обесточены 2416 жителей."Опасность повторных ударов сохраняется. Работы продолжатся после стабилизации обстановки", - уточнил он.Ранее Балицкий сообщал. что украинские беспилотники ударили по зоопарку в Васильевке. В результате осколками был ранен лев и значительные повреждения получили вольеры, в которых находились тигры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
Новости
запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, погода, обстрелы всу, общество, новости, электроэнергия
Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды

В Запорожской области больше 3 тысяч жителей остались без света из-за атак ВСУ и непогоды

19:38 13.12.2025
 
Свеча в доме
Свеча в доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Больше трех тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после ударов украинских беспилотников и ухудшения погоды. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его данным, непогода обесточила ряд населенных пунктов Куйбышевского муниципального округа.

"Электроснабжение отсутствует в пгт Камыш-Заря, селах Шевченковское, Белоцерковка, Зеленый Гай, Зразковое, Диброва, Верхнедрагунское. Это около тысячи абонентов", - написал он в Telegram.

Кроме того, в Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника обесточены 2416 жителей.
"Опасность повторных ударов сохраняется. Работы продолжатся после стабилизации обстановки", - уточнил он.
Ранее Балицкий сообщал. что украинские беспилотники ударили по зоопарку в Васильевке. В результате осколками был ранен лев и значительные повреждения получили вольеры, в которых находились тигры.
