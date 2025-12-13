https://crimea.ria.ru/20251213/luna-kak-trigger-zemletryaseniy-na-zemle-kak-eto-vozmozhno-1151643405.html

Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Уловить связь между солнечной и сейсмической активностью почти невозможно, однако триггером землетрясений в определенной степени может быть Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказали директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин и сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.По словам Петра Шебалина, связь между частотой землетрясений и ростом солнечной активности если бывает, "то на уровне совсем ничтожном, и уловить это невозможно".Сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров объясняет: Луна – ближайшее к Земле естественное небесное тело, поэтому оказывает на нас самое сильное гравитационное влияние.Таким образом, землетрясения статистически несколько чаще происходят, когда Луна находится в определенной конфигурации, например, подошла ближе к Земле, в так называемый в перигей, добавил специалист."В это время гравитации от Луны побольше, и таким образом она может землетрясение запустить", – не исключил Назаров.Шебалин, однако, отмечает, что влияние Луны и ее "приливов" не может быть большим.Тем более, по его словам, вряд ли ощутит его Черноморское побережье России, в частности Крым и Севастополь.Вечером 12 декабря в Черном море, в 24 километрах от берега Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.Позже замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда составила 3,2, а интенсивность – 4 балла. При этом всего за минувшую ночь произошло 20 афтершоков, уточнила крымский сейсмолог, отметив, "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин в интервью РИА Новости Крым рассказал, что магнитуда была значительно больше, и дал свой прогноз дальнейшего развития событий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

