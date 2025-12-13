Рейтинг@Mail.ru
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251213/luna-kak-trigger-zemletryaseniy-na-zemle-kak-eto-vozmozhno-1151643405.html
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
Уловить связь между солнечной и сейсмической активностью почти невозможно, однако триггером землетрясений в определенной степени может быть Луна. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T19:03
2025-12-13T19:03
эксклюзивы риа новости крым
солнце
луна
вспышки на солнце
космос
земля
сейсмология
землетрясение
землетрясение в крыму
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140389974_0:112:2131:1310_1920x0_80_0_0_84dbba878e80c28128f1754d9073a9fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Уловить связь между солнечной и сейсмической активностью почти невозможно, однако триггером землетрясений в определенной степени может быть Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказали директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин и сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.По словам Петра Шебалина, связь между частотой землетрясений и ростом солнечной активности если бывает, "то на уровне совсем ничтожном, и уловить это невозможно".Сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров объясняет: Луна – ближайшее к Земле естественное небесное тело, поэтому оказывает на нас самое сильное гравитационное влияние.Таким образом, землетрясения статистически несколько чаще происходят, когда Луна находится в определенной конфигурации, например, подошла ближе к Земле, в так называемый в перигей, добавил специалист."В это время гравитации от Луны побольше, и таким образом она может землетрясение запустить", – не исключил Назаров.Шебалин, однако, отмечает, что влияние Луны и ее "приливов" не может быть большим.Тем более, по его словам, вряд ли ощутит его Черноморское побережье России, в частности Крым и Севастополь.Вечером 12 декабря в Черном море, в 24 километрах от берега Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.Позже замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда составила 3,2, а интенсивность – 4 балла. При этом всего за минувшую ночь произошло 20 афтершоков, уточнила крымский сейсмолог, отметив, "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин в интервью РИА Новости Крым рассказал, что магнитуда была значительно больше, и дал свой прогноз дальнейшего развития событий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140389974_117:0:2012:1421_1920x0_80_0_0_7c075394a1546e6cee713cc128036306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, луна, вспышки на солнце, космос, земля, сейсмология, землетрясение, землетрясение в крыму, мнения, крымская астрофизическая обсерватория (крао)
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно

Луна может стать триггером сейсмической активности на Земле – эксперты

19:03 13.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Уловить связь между солнечной и сейсмической активностью почти невозможно, однако триггером землетрясений в определенной степени может быть Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказали директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин и сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
По словам Петра Шебалина, связь между частотой землетрясений и ростом солнечной активности если бывает, "то на уровне совсем ничтожном, и уловить это невозможно".
"Но может быть связь с приливами, с изменением расстояний между Землей и планетами, Землей и Солнцем и так далее. Самые сильные – это лунные приливы", – сказал он.
Сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров объясняет: Луна – ближайшее к Земле естественное небесное тело, поэтому оказывает на нас самое сильное гравитационное влияние.
"И приливная волна идет не только в море, но и в самой суше. И она может являться спусковым крючком для сброса напряжений, которые накопились где-то на разломе в земной коре", – сказал Назаров.
Таким образом, землетрясения статистически несколько чаще происходят, когда Луна находится в определенной конфигурации, например, подошла ближе к Земле, в так называемый в перигей, добавил специалист.
"В это время гравитации от Луны побольше, и таким образом она может землетрясение запустить", – не исключил Назаров.
Шебалин, однако, отмечает, что влияние Луны и ее "приливов" не может быть большим.
Тем более, по его словам, вряд ли ощутит его Черноморское побережье России, в частности Крым и Севастополь.
"В какой-то степени это может влиять, и не очень сильно, потому что амплитуда не такая большая у приливов. Ну и на Черном море приливов практически нет", – резюмировал эксперт.
Вечером 12 декабря в Черном море, в 24 километрах от берега Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.
Позже замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда составила 3,2, а интенсивность – 4 балла. При этом всего за минувшую ночь произошло 20 афтершоков, уточнила крымский сейсмолог, отметив, "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".
Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин в интервью РИА Новости Крым рассказал, что магнитуда была значительно больше, и дал свой прогноз дальнейшего развития событий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСолнцеЛунаВспышки на СолнцекосмосЗемляСейсмологияЗемлетрясениеЗемлетрясение в КрымуМненияКрымская астрофизическая обсерватория (КрАО)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:46"Железобетонные" гарантии США и слова Зеленского о Крыме: топ недели
19:38Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды
19:33Рейд в Севастополе снова закрыли
19:21Глава Реутова Филипп Науменко умер в возрасте 39 лет
19:03Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
18:41Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД
18:16ВСУ атаковали зоопарк в Васильевке – ранен лев и разрушены вольеры тигров
18:03Как ходят поезда в Крым и из Крыма после ЧП в Пензенской области
17:46Четыре беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
17:32ЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов"
17:29Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо
17:15Четыре часа простоя: в Севастополе открыли рейд
16:44Эрдоган сделал заявление после встречи с Путиным в Ашхабаде
16:30Посылка с сюрпризом: в Алуште задержаны курьеры мошенников
16:06Главный экранный злодей 90-х Питер Грин найден мертвым в своем доме
15:51Локомотив столкнулся с грузовым поездом под Пензой – что известно
15:40Мошенники украли у 91-летней крымчанки 260 тысяч рублей
15:27Аквапарк горит во Владимирской области
14:46Землетрясение в Крыму оценили в Институте теории прогноза землетрясений
14:13В Крыму выпал снег на горе Ай-Петри - ВИДЕО
Лента новостейМолния