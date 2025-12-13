https://crimea.ria.ru/20251213/kak-pereselentsam-iz-ukrainy-besplatno-poluchit-pomosch-v-krymu-1151614634.html

Как переселенцам из Украины бесплатно получить помощь в Крыму

Как переселенцам из Украины бесплатно получить помощь в Крыму - РИА Новости Крым, 13.12.2025

Как переселенцам из Украины бесплатно получить помощь в Крыму

В Крыму работает один из шести Центров поддержки украинских переселенцев. В чем главные задачи организации и кто эти люди, переезжающие из Украины в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму работает один из шести Центров поддержки украинских переселенцев. В чем главные задачи организации и кто эти люди, переезжающие из Украины в Россию, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении "Другая Украина" Олег Бондаренко.По словам Бондаренко, в крымский центр обращаются за помощью в оформлении документов, видов на жительство или оформлению гражданства, а также с социальными вопросами по поводу пенсий, трудоустройства."На сегодняшний момент единственное окно въезда граждан Украины на территорию РФ – через аэропорт Шереметьево. Там они проходят необходимые проверки и, в зависимости от того, насколько это благонадежный будущий гражданин, его допускают ко въезду на территорию Российской Федерации", - отметил он.Глава крымского центра поддержки переселенцев также рассказал, что в Россию и Крым приезжает большое количество украинцев, только в ноябре 2025 года их было порядка 7,5 миллионов.Переселенцы зачастую удивлены уровнем медицинского обслуживания, качеством дорог и пенсионным обеспечением в России, поделился Олег Бондаренко."Ни в какое сравнение не идет то обеспечение, которое было на Украине у пенсионеров. Там они получали 900 гривен и платили за коммунальные услуги 800, и на жизнь оставалось 100 гривен. Здесь абсолютно другая ситуация - есть базовый минимум, который позволяет достаточно нормально проживать", - подчеркнул он.Сейчас, по информации Олега Бондаренко, в Россию и Крым чаще всего переезжают русскоязычные люди из восточных регионов Украины, реже – западной. Также достаточно много желающих переехать жить в Россию, но по ряду причин, не имеющих такой возможности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

