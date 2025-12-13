https://crimea.ria.ru/20251213/kak-pereselentsam-iz-ukrainy-besplatno-poluchit-pomosch-v-krymu-1151614634.html
Как переселенцам из Украины бесплатно получить помощь в Крыму
Как переселенцам из Украины бесплатно получить помощь в Крыму
В Крыму работает один из шести Центров поддержки украинских переселенцев. В чем главные задачи организации и кто эти люди, переезжающие из Украины в Россию, в... РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Крыму работает один из шести Центров поддержки украинских переселенцев. В чем главные задачи организации и кто эти люди, переезжающие из Украины в Россию, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении "Другая Украина" Олег Бондаренко.По словам Бондаренко, в крымский центр обращаются за помощью в оформлении документов, видов на жительство или оформлению гражданства, а также с социальными вопросами по поводу пенсий, трудоустройства."На сегодняшний момент единственное окно въезда граждан Украины на территорию РФ – через аэропорт Шереметьево. Там они проходят необходимые проверки и, в зависимости от того, насколько это благонадежный будущий гражданин, его допускают ко въезду на территорию Российской Федерации", - отметил он.Глава крымского центра поддержки переселенцев также рассказал, что в Россию и Крым приезжает большое количество украинцев, только в ноябре 2025 года их было порядка 7,5 миллионов.Переселенцы зачастую удивлены уровнем медицинского обслуживания, качеством дорог и пенсионным обеспечением в России, поделился Олег Бондаренко."Ни в какое сравнение не идет то обеспечение, которое было на Украине у пенсионеров. Там они получали 900 гривен и платили за коммунальные услуги 800, и на жизнь оставалось 100 гривен. Здесь абсолютно другая ситуация - есть базовый минимум, который позволяет достаточно нормально проживать", - подчеркнул он.Сейчас, по информации Олега Бондаренко, в Россию и Крым чаще всего переезжают русскоязычные люди из восточных регионов Украины, реже – западной. Также достаточно много желающих переехать жить в Россию, но по ряду причин, не имеющих такой возможности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым.
В Крыму работает один из шести Центров поддержки украинских переселенцев. В чем главные задачи организации и кто эти люди, переезжающие из Украины в Россию, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении "Другая Украина" Олег Бондаренко.
"Центры созданы в шести регионах РФ. Тут помогают переселенцам из Украины акклиматизироваться, оформить все необходимые документы, которые требуются для того, чтобы стать полноправным гражданином Российской Федерации. Вся наша работа осуществляется на бесплатной основе, это – самое важное. То есть люди, которые приходят к нам, они понимают, что они получат бесплатную помощь", - поделился он.
По словам Бондаренко, в крымский центр обращаются за помощью в оформлении документов, видов на жительство или оформлению гражданства, а также с социальными вопросами по поводу пенсий, трудоустройства.
"На сегодняшний момент единственное окно въезда граждан Украины на территорию РФ – через аэропорт Шереметьево. Там они проходят необходимые проверки и, в зависимости от того, насколько это благонадежный будущий гражданин, его допускают ко въезду на территорию Российской Федерации", - отметил он.
Глава крымского центра поддержки переселенцев также рассказал, что в Россию и Крым приезжает большое количество украинцев, только в ноябре 2025 года их было порядка 7,5 миллионов.
"Они переезжают в РФ, потому что понимают, что здесь они будут себя чувствовать в безопасности, у них и их детей есть будущее, и, самое главное, что они социально защищены. Это самое важное и то, что отсутствует сейчас на территории современной Украины", - пояснил гость эфира.
Переселенцы зачастую удивлены уровнем медицинского обслуживания, качеством дорог и пенсионным обеспечением в России, поделился Олег Бондаренко.
"Ни в какое сравнение не идет то обеспечение, которое было на Украине у пенсионеров. Там они получали 900 гривен и платили за коммунальные услуги 800, и на жизнь оставалось 100 гривен. Здесь абсолютно другая ситуация - есть базовый минимум, который позволяет достаточно нормально проживать", - подчеркнул он.
Сейчас, по информации Олега Бондаренко, в Россию и Крым чаще всего переезжают русскоязычные люди из восточных регионов Украины, реже – западной. Также достаточно много желающих переехать жить в Россию, но по ряду причин, не имеющих такой возможности.
"Не только из Украины, это и Европа, и Латинская Америка. Очень много людей обращаются к нам, задают вопросы, спрашивают, как выехать, как приехать. Самый важный момент они спрашивают, как пройти фильтрацию в Шереметьево. Те люди, которые не выражали плохого отношения к РФ, несмотря на все, прилетают, проходят отбор и приезжают. Многие собирают средства, потому что добраться через такой длинный путь, если это, например, Латинская Америка, довольно затратно", - разъяснил Бондаренко.
