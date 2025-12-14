https://crimea.ria.ru/20251214/do-6-gradusov-moroza-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1151638229.html

До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму осадки прекратятся, ветер ослабеет до 6-11 м/с, а ночью столбики термометров опустятся до минусовых температур. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму осадки прекратятся, ветер ослабеет до 6-11 м/с, а ночью столбики термометров опустятся до минусовых температур. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК >>В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем +4...6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит -4...+2, днем потеплеет до +8.

