https://crimea.ria.ru/20251214/do-6-gradusov-moroza-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1151638229.html
До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье
До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 14.12.2025
До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму осадки прекратятся, ветер ослабеет до 6-11 м/с, а ночью столбики термометров опустятся до минусовых температур. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T00:01
2025-12-14T00:01
2025-12-14T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145482063_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_0b837c38e3f4c10849b7961c9cadf3bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму осадки прекратятся, ветер ослабеет до 6-11 м/с, а ночью столбики термометров опустятся до минусовых температур. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК >>В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем +4...6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит -4...+2, днем потеплеет до +8.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145482063_257:0:1024:575_1920x0_80_0_0_e653f780191a80ccb0ee297355ff389b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, атака бпла на нефтебазу в феодосии, евпатория, судак
До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в ночь на воскресенье ожидается мороз
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму осадки прекратятся, ветер ослабеет до 6-11 м/с, а ночью столбики термометров опустятся до минусовых температур. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночная температура воздуха опустится до отрицательных значений и составит 1-6 градусов мороза, на ЮБК 0...+2 градуса тепла, дневная температура ожидается +3…+8, в горах около 0", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем +4...6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит -4...+2, днем потеплеет до +8.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.