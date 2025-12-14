Рейтинг@Mail.ru
До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье
До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье
До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 14.12.2025
До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму осадки прекратятся, ветер ослабеет до 6-11 м/с, а ночью столбики термометров опустятся до минусовых температур. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T00:01
2025-12-14T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму осадки прекратятся, ветер ослабеет до 6-11 м/с, а ночью столбики термометров опустятся до минусовых температур. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК &gt;&gt;В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем +4...6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит -4...+2, днем потеплеет до +8.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье

00:01 14.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму осадки прекратятся, ветер ослабеет до 6-11 м/с, а ночью столбики термометров опустятся до минусовых температур. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночная температура воздуха опустится до отрицательных значений и составит 1-6 градусов мороза, на ЮБК 0...+2 градуса тепла, дневная температура ожидается +3…+8, в горах около 0", - уточнили синоптики.

Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК >>
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем +4...6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит -4...+2, днем потеплеет до +8.
