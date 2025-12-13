https://crimea.ria.ru/20251213/ataka-na-sevastopol-i-aftershoki-v-krymu--glavnoe-za-den-1151647183.html

Атака на Севастополь и афтершоки в Крыму – главное за день

Над Севастополем военные отражают атаку ВСУ. Больше 20 цистерн с мазутом сошли с рельсов в Пензенской области после столкновения грузового поезда с локомотивом, РИА Новости Крым, 13.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Над Севастополем военные отражают атаку ВСУ. Больше 20 цистерн с мазутом сошли с рельсов в Пензенской области после столкновения грузового поезда с локомотивом, на месте ЧП разлилось топливо. Минобороны РФ сообщило о нанесении удара возмездия по объектам на Украине гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Премьер Словакии Роберт Фицо призвал Запад возобновить экономическое сотрудничество с Россией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет российского лидера Владимира Путина в Турции в ближайшее время. Землетрясение у берегов Севастополя продолжили десятки афтершоков, угрозу усиления сейсмопроцесса оценили в Институте теории прогноза землетрясений математической геофизики РАН.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на СевастопольВечером в субботу в Севастополе силы ПВО сбили две воздушные цели над Черным морем. В городе звучат сирены воздушной тревоги, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Тревога в регионе была отменена спустя 40 минут.Авария с поездами и разлив мазутаГрузовой поезд столкнулся с локомотивом в Пензенской области на станции Чаис в субботу днем, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Позже в РЖД уточнили, что в результате с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом, который загрязнил 750 квадратных метров территории.В Федеральной пассажирской компании несколько часов спустя после ЧП сообщили о задержки шести поездов, следующих через аварийный участок. В пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма" в настоящий момент идут по расписанию".По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.Удар возмездия по Украине "Кинжалами"Армия России ночью 13 декабря в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесла массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК. Об этом заявили в Министерстве обороны России.Утром в этот день многие местные украинские власти, СМИ и паблики в социальных сетях сообщили о повреждении критической, в том числе энергетической и промышленной, инфраструктуры. В частности, сообщалось о "прилетах" в Одессе и Одесской области, в Николаеве, Кировограде, Днепропетровске и других населенных пунктах.Путина ждут в ТурцииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед прессой, заявил, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде пригласил его в Турцию в ближайшее время."Мы провели с господином Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу... мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: "Я выполню свое обещание". Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит", – сказал Эрдоган.Фицо обратился к Западу по поводу РоссииПремьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал страны коллективного Запада возобновить экономическое сотрудничество с РФ и назвал абсурдом попытку запретить Словакии покупать у России газ в то время, как РФ остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в некоторые европейские страны.Десятки афтершоков у Крыма и прогнозы ученыхЗамдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда произошедшего накануне у берегов Севастополя землетрясения была 3,2, а интенсивность – 4 балла.При этом всего, по ее словам, за ночь произошло 20 афтершоков после основного сейсмособытия, но "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, оценивая произошедшее в комментарии РИА Новости Крым, рассказал, что магнитуда была значительно больше, и дал свой прогноз о дальнейшем развитии событий.Также в этот день в Крымской астрофизической обсерватории рассказали, как Луна может влиять на сейсмическую активность на Земле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

