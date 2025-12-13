Атака на Севастополь и афтершоки в Крыму – главное за день
22:02 13.12.2025 (обновлено: 22:03 13.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Над Севастополем военные отражают атаку ВСУ. Больше 20 цистерн с мазутом сошли с рельсов в Пензенской области после столкновения грузового поезда с локомотивом, на месте ЧП разлилось топливо. Минобороны РФ сообщило о нанесении удара возмездия по объектам на Украине гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Премьер Словакии Роберт Фицо призвал Запад возобновить экономическое сотрудничество с Россией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет российского лидера Владимира Путина в Турции в ближайшее время. Землетрясение у берегов Севастополя продолжили десятки афтершоков, угрозу усиления сейсмопроцесса оценили в Институте теории прогноза землетрясений математической геофизики РАН.
Атака ВСУ на Севастополь
Вечером в субботу в Севастополе силы ПВО сбили две воздушные цели над Черным морем. В городе звучат сирены воздушной тревоги, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Тревога в регионе была отменена спустя 40 минут.
Авария с поездами и разлив мазута
По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.
Удар возмездия по Украине "Кинжалами"
Армия России ночью 13 декабря в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесла массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Утром в этот день многие местные украинские власти, СМИ и паблики в социальных сетях сообщили о повреждении критической, в том числе энергетической и промышленной, инфраструктуры. В частности, сообщалось о "прилетах" в Одессе и Одесской области, в Николаеве, Кировограде, Днепропетровске и других населенных пунктах.
Путина ждут в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед прессой, заявил, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде пригласил его в Турцию в ближайшее время.
"Мы провели с господином Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу... мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: "Я выполню свое обещание". Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит", – сказал Эрдоган.
Фицо обратился к Западу по поводу России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал страны коллективного Запада возобновить экономическое сотрудничество с РФ и назвал абсурдом попытку запретить Словакии покупать у России газ в то время, как РФ остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в некоторые европейские страны.
Десятки афтершоков у Крыма и прогнозы ученых
Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда произошедшего накануне у берегов Севастополя землетрясения была 3,2, а интенсивность – 4 балла.
При этом всего, по ее словам, за ночь произошло 20 афтершоков после основного сейсмособытия, но "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".
Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, оценивая произошедшее в комментарии РИА Новости Крым, рассказал, что магнитуда была значительно больше, и дал свой прогноз о дальнейшем развитии событий.
Также в этот день в Крымской астрофизической обсерватории рассказали, как Луна может влиять на сейсмическую активность на Земле.