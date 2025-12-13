https://crimea.ria.ru/20251213/reyd-v-sevastopole-zakryli-vtoroy-raz-za-subbotu-1151645343.html
Рейд в Севастополе снова закрыли

В Севастополе вечером в субботу повторно остановили работу катеров и паромов. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу повторно остановили работу катеров и паромов. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе-герое закрыли в субботу в 13:16. Морской транспорт не перевозил пассажиров четыре часа.Для горожан организовали работу автобусов, которые отправляются с площадей Наумова и Захарова. О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
