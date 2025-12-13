Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе снова закрыли - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Рейд в Севастополе снова закрыли
В Севастополе вечером в субботу повторно остановили работу катеров и паромов. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу повторно остановили работу катеров и паромов. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе-герое закрыли в субботу в 13:16. Морской транспорт не перевозил пассажиров четыре часа.Для горожан организовали работу автобусов, которые отправляются с площадей Наумова и Захарова. О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт

19:33 13.12.2025
 
Вечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу повторно остановили работу катеров и паромов. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
Рейд в городе-герое закрыли в субботу в 13:16. Морской транспорт не перевозил пассажиров четыре часа.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
Для горожан организовали работу автобусов, которые отправляются с площадей Наумова и Захарова. О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния