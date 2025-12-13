100 "звезд" в час: Земля в ночь на воскресенье увидит пик потока Геминиды

https://crimea.ria.ru/20251213/100-zvezd-v-chas-zemlya-v-noch-na-voskresene-uvidit-pik-potoka-geminidy-1151646354.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 14 декабря, жители Земли могут наблюдать пик метеорного потока Геминиды. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, в этом году условия для наблюдения за звездопадом сложились крайне благоприятно: пик совпадает с фазой убывающего лунного серпа, и естественная засветка неба будет минимальной.Этой ночью увидеть звездопад можно будет примерно с 22:00 до 2:00, уточняют ученые. По их прогнозам, средний ожидаемый темп "падения звезд" при чистом небе может составить от 10 до 100 метеоров в час. "Если повезет, можно также увидеть более яркие и крупные болиды. Время наилучшего наблюдения радианта на небе, в пересчете на местное локальное время, примерно совпадает для всех регионов страны", - заключили в Лаборатории.В октябре небо над Крымом украшал метеорный поток Ориониды. Это не самый крупный метеорный поток, но достаточно заметный при ясной погоде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В ночь на 14 декабря на Земле можно наблюдать пик метеорного потока Геминиды
21:03 13.12.2025 (обновлено: 21:57 13.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 14 декабря, жители Земли могут наблюдать пик метеорного потока Геминиды. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, в этом году условия для наблюдения за звездопадом сложились крайне благоприятно: пик совпадает с фазой убывающего лунного серпа, и естественная засветка неба будет минимальной.
Этой ночью увидеть звездопад можно будет примерно с 22:00 до 2:00, уточняют ученые.
"В 22 часа центр (радиант) метеорного потока будет находиться на востоке, недалеко от планеты Юпитер, хорошо видимой сейчас на небе. Хорошими ориентирами также являются легко обнаруживаемые созвездия Большой Медведицы и Ориона. Радиант находится между ними. Позднее центральная точка звездопада сместится в сторону юго-востока и юга, но ее положение относительно созвездий сохранится", - подсказали астрономы.
По их прогнозам, средний ожидаемый темп "падения звезд" при чистом небе может составить от 10 до 100 метеоров в час.
"Если повезет, можно также увидеть более яркие и крупные болиды. Время наилучшего наблюдения радианта на небе, в пересчете на местное локальное время, примерно совпадает для всех регионов страны", - заключили в Лаборатории.
В октябре небо над Крымом украшал
метеорный поток Ориониды. Это не самый крупный метеорный поток, но достаточно заметный при ясной погоде.
