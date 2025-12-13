https://crimea.ria.ru/20251213/100-zvezd-v-chas-zemlya-v-noch-na-voskresene-uvidit-pik-potoka-geminidy-1151646354.html

100 "звезд" в час: Земля в ночь на воскресенье увидит пик потока Геминиды

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 14 декабря, жители Земли могут наблюдать пик метеорного потока Геминиды. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, в этом году условия для наблюдения за звездопадом сложились крайне благоприятно: пик совпадает с фазой убывающего лунного серпа, и естественная засветка неба будет минимальной.Этой ночью увидеть звездопад можно будет примерно с 22:00 до 2:00, уточняют ученые. По их прогнозам, средний ожидаемый темп "падения звезд" при чистом небе может составить от 10 до 100 метеоров в час. "Если повезет, можно также увидеть более яркие и крупные болиды. Время наилучшего наблюдения радианта на небе, в пересчете на местное локальное время, примерно совпадает для всех регионов страны", - заключили в Лаборатории.В октябре небо над Крымом украшал метеорный поток Ориониды. Это не самый крупный метеорный поток, но достаточно заметный при ясной погоде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

