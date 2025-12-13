Рейтинг@Mail.ru
100 "звезд" в час: Земля в ночь на воскресенье увидит пик потока Геминиды - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251213/100-zvezd-v-chas-zemlya-v-noch-na-voskresene-uvidit-pik-potoka-geminidy-1151646354.html
100 "звезд" в час: Земля в ночь на воскресенье увидит пик потока Геминиды
100 "звезд" в час: Земля в ночь на воскресенье увидит пик потока Геминиды - РИА Новости Крым, 13.12.2025
100 "звезд" в час: Земля в ночь на воскресенье увидит пик потока Геминиды
В ночь на воскресенье, 14 декабря, жители Земли могут наблюдать пик метеорного потока Геминиды. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T21:03
2025-12-13T21:57
метеорный поток
космос
институт солнечно-земной физики
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111790/96/1117909633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70466b0868463ea1f4e5735aebaa9c67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 14 декабря, жители Земли могут наблюдать пик метеорного потока Геминиды. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, в этом году условия для наблюдения за звездопадом сложились крайне благоприятно: пик совпадает с фазой убывающего лунного серпа, и естественная засветка неба будет минимальной.Этой ночью увидеть звездопад можно будет примерно с 22:00 до 2:00, уточняют ученые. По их прогнозам, средний ожидаемый темп "падения звезд" при чистом небе может составить от 10 до 100 метеоров в час. "Если повезет, можно также увидеть более яркие и крупные болиды. Время наилучшего наблюдения радианта на небе, в пересчете на местное локальное время, примерно совпадает для всех регионов страны", - заключили в Лаборатории.В октябре небо над Крымом украшал метеорный поток Ориониды. Это не самый крупный метеорный поток, но достаточно заметный при ясной погоде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111790/96/1117909633_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36572434accfbc6d2e4e0e697ceb015b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
метеорный поток, космос, институт солнечно-земной физики, общество, новости
100 "звезд" в час: Земля в ночь на воскресенье увидит пик потока Геминиды

В ночь на 14 декабря на Земле можно наблюдать пик метеорного потока Геминиды

21:03 13.12.2025 (обновлено: 21:57 13.12.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМетеорный поток
Метеорный поток - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 14 декабря, жители Земли могут наблюдать пик метеорного потока Геминиды. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, в этом году условия для наблюдения за звездопадом сложились крайне благоприятно: пик совпадает с фазой убывающего лунного серпа, и естественная засветка неба будет минимальной.
Этой ночью увидеть звездопад можно будет примерно с 22:00 до 2:00, уточняют ученые.
"В 22 часа центр (радиант) метеорного потока будет находиться на востоке, недалеко от планеты Юпитер, хорошо видимой сейчас на небе. Хорошими ориентирами также являются легко обнаруживаемые созвездия Большой Медведицы и Ориона. Радиант находится между ними. Позднее центральная точка звездопада сместится в сторону юго-востока и юга, но ее положение относительно созвездий сохранится", - подсказали астрономы.
По их прогнозам, средний ожидаемый темп "падения звезд" при чистом небе может составить от 10 до 100 метеоров в час.
"Если повезет, можно также увидеть более яркие и крупные болиды. Время наилучшего наблюдения радианта на небе, в пересчете на местное локальное время, примерно совпадает для всех регионов страны", - заключили в Лаборатории.
В октябре небо над Крымом украшал метеорный поток Ориониды. Это не самый крупный метеорный поток, но достаточно заметный при ясной погоде.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Метеорный потоккосмосИнститут солнечно-земной физикиОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Атака на Севастополь и афтершоки в Крыму – главное за день
21:45В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:39Как выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора
21:28Севастополь отражает атаку: сбиты две воздушные цели
21:19Уголовное дело завели по факту столкновения поездов в Пензенской области
21:07Воздушную тревогу объявили в Севастополе
21:03100 "звезд" в час: Земля в ночь на воскресенье увидит пик потока Геминиды
20:42Как переселенцам из Украины бесплатно получить помощь в Крыму
20:16Как в Крыму отдохнуть бесплатно в отеле на Новый год – лайфхак
20:01В Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву
19:46"Железобетонные" гарантии США и слова Зеленского о Крыме: топ недели
19:38Часть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогоды
19:33Рейд в Севастополе снова закрыли
19:21Глава Реутова Филипп Науменко умер в возрасте 39 лет
19:03Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
18:41Заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИД
18:16ВСУ атаковали зоопарк в Васильевке – ранен лев и разрушены вольеры тигров
18:03Как ходят поезда в Крым и из Крыма после ЧП в Пензенской области
17:46Четыре беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
17:32ЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов"
Лента новостейМолния