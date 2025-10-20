https://crimea.ria.ru/20251020/meteory-iz-khvosta-komety-galleya-osvetyat-nebo-nad-krymom-1150309839.html

Метеоры из хвоста кометы Галлея осветят небо над Крымом

2025-10-20

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Жители Крыма в ближайшие дни смогут наблюдать метеорный поток Ориониды. Об этом РИА Новости Крым рассказал ученый-секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов.По его словам, поток активен уже больше трех недель, но пик приходится именно на конец месяца."Он идет практически весь месяц, но наибольшее количество метеоров ожидается именно сейчас. В этом году наблюдать его будет особенно удобно из-за новолуния. Главное, чтобы не подвела погода и небо оставалось без облаков", – пояснил Бакланов.Как и где искать "падающие звезды"Наблюдать метеоры можно невооруженным глазом – никакие телескопы или бинокли не нужны."Главное – выбрать правильное место: подальше от городов и искусственного освещения. Лучше выйти на открытое, ровное пространство, где обзор не ограничен деревьями или домами. Смотреть нужно в южную сторону – туда, где находится созвездие Ориона. Именно оттуда вылетают метеоры. Собственно, название потока "Ориониды" и происходит от слова "Орион" – его радиант находится в этом созвездии", – рассказал астроном.След от легендарной кометы ГаллеяМетеорный поток Ориониды – это не случайное явление, а часть знаменитой кометы Галлея. Как объяснил ученый, по сути, эти потоки – следы разрушения светила. Когда она движется вокруг Солнца, постоянно теряет вещества – газ, лед, мельчайшие пылинки. Со временем на ее орбите остается целый рой частиц, и, если Земля пересекает его, фрагменты влетают в атмосферу, нагреваются и сгорают, оставляя яркие следы – метеоры."Этот поток – след кометы Галлея – пожалуй, самая знаменитая в истории. Ее период обращения был рассчитан более четырехсот лет назад астрономом Эдмундом Галлеем, и с тех пор она возвращается к Солнцу каждые 76 лет. Земля ежегодно проходит через ее след, поэтому Ориониды наблюдаются в одни и те же даты – в конце октября", – рассказал Бакланов.Зрелище безопасное, но захватывающееПо словам астронома, опасности метеорные потоки не представляют. Все эти частицы – крошечные пылинки или льдинки. Даже если что-то и долетает до нижних слоев атмосферы, то мгновенно сгорает. Бакланов добавил, что крупные метеориты, которые достигают поверхности Земли, редко связаны с метеорными потоками.Ранее сообщалось, что 21 октября комета C/2025 A6 Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные буриУспешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты StarshipРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики

