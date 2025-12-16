https://crimea.ria.ru/20251216/sevastopol-nachali-ukrashat-k-novomu-godu-1151706651.html

Севастополь начали украшать к Новому году

Севастополь начали украшать к Новому году - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Севастополь начали украшать к Новому году

Площади и парки в Севастополе начали украшать к Новому году.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Площади и парки в Севастополе начали украшать к Новому году. Где, что и когда появится, журналистам рассказал представитель одной из организаций, осуществляющих монтаж новогодней иллюминации, Валентин Миленин.По его словам, монтаж новогодних инсталляций и гирлянд начали с установки ротонды на Приморском бульваре.К празднику преобразятся все центральные площади города. На площади Нахимова появится новогодняя инсталляция в виде цифр нового, 2026 года. На площади Лазарева украсят кедр. А на площади Ушакова обоснуется семья оленей.Кроме того, по словам Миленина, новогодние украшения появятся на центральных улицах и Синопском спуске, в парке Победы и на площади возле Дворца культуры рыбаков (ДКР) и других отдаленных от центра районах.Завершить работы планируют до 29 декабря.Накануне представители другой подрядной организации в Севастополе начали монтаж главной новогодней елки города на площади Нахимова. Она поднимется на высоту 18 метров возле Дома Москвы.В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал открытие в городе 18 декабря большой новогодней ярмарки, которая продолжит работу до 11 января в районе Многофункционального культурного центра Бухта Казачья.Также глава города сообщил, что в музее Крыма и Новороссии в "Новом Херсонесе" и в Штабе общественной поддержки в центре города, на Большой Морской, уже установлены "Елки желаний", где самому можно стать волшебником для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: ребят без родительской опеки, с ограниченными возможностями здоровья, детей участников СВО и прочих малышей, ждущих настоящего чуда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открылись 24 елочных базараС лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в КрымуСколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму

