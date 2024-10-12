https://crimea.ria.ru/20241012/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii--situatsiya-v-gorode-segodnya-1141030559.html

Пожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня

Пожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Пожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня

В пунктах временного размещения после пожара на нефтебазе в Феодосии остаются 29 жителей. Остальные жители уже вернулись в свои дома. Об этом сообщил мэр города РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T09:58

2024-10-12T09:58

2024-10-12T10:10

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пожар на нефтебазе в феодосии

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игорь ткаченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В пунктах временного размещения после пожара на нефтебазе в Феодосии остаются 29 жителей. Остальные жители уже вернулись в свои дома. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.По его данным, ожидают возвращения в свои дома жильцы микрорайона Северный и улицы Геологической.Он отметил, что введенные ранее в городе ограничения пока не снимаются. Работы по ликвидации последствий возгорания продолжаются.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. В четверг вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек. Люди начали возвращаться в свои дома в пятницу, 11 октября.В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно берут пробы воздуха – превышения вредных веществ в воздухе не выявлено. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществЧасть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазеПожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии

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