Рейтинг@Mail.ru
Пожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241012/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii--situatsiya-v-gorode-segodnya-1141030559.html
Пожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня
Пожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Пожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня
В пунктах временного размещения после пожара на нефтебазе в Феодосии остаются 29 жителей. Остальные жители уже вернулись в свои дома. Об этом сообщил мэр города РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T09:58
2024-10-12T10:10
крым
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
происшествия
игорь ткаченко
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141008044_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1eeb90952a1bc81bf74bb730101e5378.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В пунктах временного размещения после пожара на нефтебазе в Феодосии остаются 29 жителей. Остальные жители уже вернулись в свои дома. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.По его данным, ожидают возвращения в свои дома жильцы микрорайона Северный и улицы Геологической.Он отметил, что введенные ранее в городе ограничения пока не снимаются. Работы по ликвидации последствий возгорания продолжаются.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. В четверг вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек. Люди начали возвращаться в свои дома в пятницу, 11 октября.В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно берут пробы воздуха – превышения вредных веществ в воздухе не выявлено. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществЧасть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазеПожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141008044_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a8af2ad736f98488021715c5b766f854.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, происшествия, игорь ткаченко, общество, новости крыма
Пожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня

Комиссия начала оценку нанесенного жителям ущерба после пожара на нефтебазе в Феодосии

09:58 12.10.2024 (обновлено: 10:10 12.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии почти потушен
Пожар на нефтебазе в Феодосии почти потушен - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В пунктах временного размещения после пожара на нефтебазе в Феодосии остаются 29 жителей. Остальные жители уже вернулись в свои дома. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.
По его данным, ожидают возвращения в свои дома жильцы микрорайона Северный и улицы Геологической.
"Сегодня с утра комиссия начала работу по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей", - написал Ткаченко в Telegram.
Он отметил, что введенные ранее в городе ограничения пока не снимаются. Работы по ликвидации последствий возгорания продолжаются.
"Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят. Ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала , сохраняются. При этом, по маршруту № 2 продлено движение автобусов до остановки "Заготзерно", -
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. В четверг вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек. Люди начали возвращаться в свои дома в пятницу, 11 октября.
В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно берут пробы воздуха – превышения вредных веществ в воздухе не выявлено. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществ
Часть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии
 
КрымФеодосияПожар на нефтебазе в ФеодосииПроисшествияИгорь ТкаченкоОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Во дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткой
13:05У Крымского моста выросла очередь
12:54После убийства сотрудников МВД в Ингушетии возбуждено уголовное дело
12:41На Украине поражены энергетические объекты оборонного комплекса
12:26Вам пишет "министр" – в Крыму развеяли новый фейк
12:0912 многоквартирных домов в Керчи не готовы к холодам
11:38Симферополь и пригород обесточены из-за аварии
11:10ВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водитель
10:42В Крыму начались съемки фильма к 100-летию "Артека"
10:29На Украине прогремели взрывы
09:58Пожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня
09:32Нефтебаза в ЛНР загорелась после атаки
09:08Курорты Азовского моря сделают круглогодичными
08:45Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов
08:22В России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправить
08:12Дрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области
07:54На Кубани дроны атаковали жилые дома
07:34Над Азовским морем сбили 16 беспилотников
07:01В Крыму из-за ОРВИ закрывают школы и детские сады
00:01Грозы и град: прогноз погоды в Крыму на субботу
Лента новостейМолния