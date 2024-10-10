https://crimea.ria.ru/20241010/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii--uchenyy-otsenil-riski-dlya-ekologii-1140995706.html

Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии

Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии

Пожар на феодосийской нефтебазе не вызвал критических последствий для экологии, однако специалистам предстоит усилить мониторинги качества воздуха. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T17:24

2024-10-10T17:24

2024-10-10T17:24

феодосия

радио "спутник в крыму"

константин работягов

мнения

пожар на нефтебазе в феодосии

экология

здоровье

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Доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов Доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Пожар на феодосийской нефтебазе не вызвал критических последствий для экологии, однако специалистам предстоит усилить мониторинги качества воздуха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Константин Работягов.Специалисты Роспотребнадзора в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг горящей нефтебазы. По состоянию на 9 октября были взяты 3888 проб, загрязнений выявлено не было. При этом ранее в зоне ЧС фиксировали небольшое превышение в воздухе диоксида серы.Также при горении выделяются продукты неполного сгорания органического топлива, в частности, бензапирен, имеющий неприятные канцерогенные свойства. Его концентрацию тоже отслеживают, убежден ученый."С ним пока все нормально. Не доверять повода нет, ни один специалист не возьмет на себя ответственность что-то скрывать или недоговаривать", – сказал гость эфира.Существуют и другие продукты сгорания, оценивать концентрацию которых Роспотребназор не может в связи с отсутствием соответствующих нормативов. Однако, по словам ученого, чаще всего они содержатся в твердых частицах сажи, неспособны вырваться наружу и любые риски будут нивелировать осадки.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241008/ochen-khotim-domoy-chto-govoryat-o-chp-na-neftebaze-evakuirovannye-zhiteli-1140929781.html

феодосия

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феодосия, константин работягов, мнения, пожар на нефтебазе в феодосии, экология, здоровье