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Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241010/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii--uchenyy-otsenil-riski-dlya-ekologii-1140995706.html
Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии
Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии
Пожар на феодосийской нефтебазе не вызвал критических последствий для экологии, однако специалистам предстоит усилить мониторинги качества воздуха. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T17:24
2024-10-10T17:24
феодосия
радио "спутник в крыму"
константин работягов
мнения
пожар на нефтебазе в феодосии
экология
здоровье
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Доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов
Доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Пожар на феодосийской нефтебазе не вызвал критических последствий для экологии, однако специалистам предстоит усилить мониторинги качества воздуха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Константин Работягов.Специалисты Роспотребнадзора в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг горящей нефтебазы. По состоянию на 9 октября были взяты 3888 проб, загрязнений выявлено не было. При этом ранее в зоне ЧС фиксировали небольшое превышение в воздухе диоксида серы.Также при горении выделяются продукты неполного сгорания органического топлива, в частности, бензапирен, имеющий неприятные канцерогенные свойства. Его концентрацию тоже отслеживают, убежден ученый."С ним пока все нормально. Не доверять повода нет, ни один специалист не возьмет на себя ответственность что-то скрывать или недоговаривать", – сказал гость эфира.Существуют и другие продукты сгорания, оценивать концентрацию которых Роспотребназор не может в связи с отсутствием соответствующих нормативов. Однако, по словам ученого, чаще всего они содержатся в твердых частицах сажи, неспособны вырваться наружу и любые риски будут нивелировать осадки.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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феодосия, константин работягов, мнения, пожар на нефтебазе в феодосии, экология, здоровье
Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии

Пожар на нефтебазе в Феодосии не вызвал критических последствий для экологии – ученый

17:24 10.10.2024
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Пожар на феодосийской нефтебазе не вызвал критических последствий для экологии, однако специалистам предстоит усилить мониторинги качества воздуха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Константин Работягов.
Доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов
17:24
Специалисты Роспотребнадзора в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг горящей нефтебазы. По состоянию на 9 октября были взяты 3888 проб, загрязнений выявлено не было. При этом ранее в зоне ЧС фиксировали небольшое превышение в воздухе диоксида серы.

"В бензине сера содержится в очень маленьких количествах: где-то 10 мг на килограмм. В топливе для дизельных двигателей серы уже больше: до 50 мг на литр в зависимости от марки. В нефти серы содержится много. Когда сера сгорает, получается тот самый диоксид серы, которым окуривают книги в библиотеках, чтобы не разводилась плесень, винные бочки для остановки брожения. Если его не много, то ничего страшного в этом нет", – уверяет Работягов.

Также при горении выделяются продукты неполного сгорания органического топлива, в частности, бензапирен, имеющий неприятные канцерогенные свойства. Его концентрацию тоже отслеживают, убежден ученый.
"С ним пока все нормально. Не доверять повода нет, ни один специалист не возьмет на себя ответственность что-то скрывать или недоговаривать", – сказал гость эфира.
Существуют и другие продукты сгорания, оценивать концентрацию которых Роспотребназор не может в связи с отсутствием соответствующих нормативов. Однако, по словам ученого, чаще всего они содержатся в твердых частицах сажи, неспособны вырваться наружу и любые риски будут нивелировать осадки.

"Дожди и облачность способствуют удалению из воздуха всех видов аэрозольных частиц. Но, конечно, Роспотребнадзор должен следить за последствиями этого выброса, и не только в Феодосии", – считает Работягов.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.
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