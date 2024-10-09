Взяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазы
Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено – Роспотребнадзор
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере рядом с горящей нефтебазой в Феодосии после повторных проб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По состоянию на 12 часов 9 октября во всех контрольных точках по всем исследуемым веществам превышений гигиенических нормативов не обнаружено. Радиационный фон в пределах нормы", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 9 утра в отобранных пробах воздуха в одной контрольной было выявлено превышение предельно допустимой концентраций загрязняющего вещества серы диоксид. Всего с 7 октября исследовано 388 проб атмосферного воздуха, мониторинг продолжается.
Проверка качества воздуха проводится на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.
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