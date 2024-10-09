https://crimea.ria.ru/20241009/vzyaty-388-prob-v-feodosii-proveryayut-kachestvo-vozdukha-vokrug-neftebazy-1140964979.html

Взяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазы

Взяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазы - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Взяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазы

Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере рядом с горящей нефтебазой в Феодосии после... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T17:34

2024-10-09T17:34

2024-10-09T17:34

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

новости крыма

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере рядом с горящей нефтебазой в Феодосии после повторных проб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ведомстве отметили, что по состоянию на 9 утра в отобранных пробах воздуха в одной контрольной было выявлено превышение предельно допустимой концентраций загрязняющего вещества серы диоксид. Всего с 7 октября исследовано 388 проб атмосферного воздуха, мониторинг продолжается.Проверка качества воздуха проводится на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии – что происходит вокруг пылающей нефтебазы"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиЧто происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, новости крыма, роспотребнадзор