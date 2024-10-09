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Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС

Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС

Угрозы жизни и здоровью жителей Феодосии из-за пожара на нефтебазе нет, работа по тушению пожара продолжается. Об этом сообщил начальник республиканского главка РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T15:15

2024-10-09T15:15

2024-10-09T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Угрозы жизни и здоровью жителей Феодосии из-за пожара на нефтебазе нет, работа по тушению пожара продолжается. Об этом сообщил начальник республиканского главка МЧС России Аркадий Ожигин.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиПожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазеПожар на нефтебазе в Феодосии: из района ЧС эвакуировали 1129 человек

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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