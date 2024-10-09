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Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС
Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС
Угрозы жизни и здоровью жителей Феодосии из-за пожара на нефтебазе нет, работа по тушению пожара продолжается. Об этом сообщил начальник республиканского главка РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T15:15
2024-10-09T15:16
крым
новости крыма
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
гу мчс рф по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Угрозы жизни и здоровью жителей Феодосии из-за пожара на нефтебазе нет, работа по тушению пожара продолжается. Об этом сообщил начальник республиканского главка МЧС России Аркадий Ожигин.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиПожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазеПожар на нефтебазе в Феодосии: из района ЧС эвакуировали 1129 человек
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Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС

Пожар в Феодосии на нефтебазе не несет угрозы населению - МЧС

15:15 09.10.2024 (обновлено: 15:16 09.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Угрозы жизни и здоровью жителей Феодосии из-за пожара на нефтебазе нет, работа по тушению пожара продолжается. Об этом сообщил начальник республиканского главка МЧС России Аркадий Ожигин.
"Работы по ликвидации пожара продолжаются, сил и средств достаточно. Угрозы населению в настоящий момент нет", - сообщил он журналистам.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.
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КрымНовости КрымаФеодосияПожар на нефтебазе в ФеодосииГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествия
 
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