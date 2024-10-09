https://crimea.ria.ru/20241009/pozhar-v-feodosii-ne-neset-ugrozy-naseleniyu---mchs-1140957785.html
Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС
Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС
Угрозы жизни и здоровью жителей Феодосии из-за пожара на нефтебазе нет, работа по тушению пожара продолжается. Об этом сообщил начальник республиканского главка РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T15:15
2024-10-09T15:15
2024-10-09T15:16
крым
новости крыма
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
гу мчс рф по республике крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/09/1140947671_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f47b4a017ea481c1cba6d3b25713faf5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Угрозы жизни и здоровью жителей Феодосии из-за пожара на нефтебазе нет, работа по тушению пожара продолжается. Об этом сообщил начальник республиканского главка МЧС России Аркадий Ожигин.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиПожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазеПожар на нефтебазе в Феодосии: из района ЧС эвакуировали 1129 человек
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/09/1140947671_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9da0a48cacb8d232ec397b4fa0620315.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, гу мчс рф по республике крым, происшествия
Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС
Пожар в Феодосии на нефтебазе не несет угрозы населению - МЧС
15:15 09.10.2024 (обновлено: 15:16 09.10.2024)