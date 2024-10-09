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Пожар на нефтебазе в Феодосии: из района ЧС эвакуировали 1129 человек

Пожар на нефтебазе в Феодосии: из района ЧС эвакуировали 1129 человек - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Пожар на нефтебазе в Феодосии: из района ЧС эвакуировали 1129 человек

По состоянию на утро среды из района ЧС в Феодосии, где продолжается пожар на нефтебазе, эвакуированы 1129 человек. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T09:52

2024-10-09T09:52

2024-10-09T09:57

пожар на нефтебазе в феодосии

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на утро среды из района ЧС в Феодосии, где продолжается пожар на нефтебазе, эвакуированы 1129 человек. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По словам Ткаченко, в трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек. Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуацией техногенного характера продолжаются, добавил он.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На данный момент развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12, а также пункты временного размещения в пансионатах и отелях города.Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, – в ПВР было доставлено 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиЖителям Феодосии компенсируют потерянное из-за ЧС на нефтебазе имуществоВ Феодосии развернули два сборных пункта для эвакуации жителей из зоны ЧС

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на нефтебазе в феодосии, феодосия, игорь ткаченко, эвакуация, новости крыма, срочные новости крыма, крым