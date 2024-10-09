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Пожар на нефтебазе в Феодосии: из района ЧС эвакуировали 1129 человек
Пожар на нефтебазе в Феодосии: из района ЧС эвакуировали 1129 человек - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Пожар на нефтебазе в Феодосии: из района ЧС эвакуировали 1129 человек
По состоянию на утро среды из района ЧС в Феодосии, где продолжается пожар на нефтебазе, эвакуированы 1129 человек. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T09:52
2024-10-09T09:52
2024-10-09T09:57
пожар на нефтебазе в феодосии
феодосия
игорь ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. По состоянию на утро среды из района ЧС в Феодосии, где продолжается пожар на нефтебазе, эвакуированы 1129 человек. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По словам Ткаченко, в трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек. Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуацией техногенного характера продолжаются, добавил он.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На данный момент развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12, а также пункты временного размещения в пансионатах и отелях города.Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, – в ПВР было доставлено 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиЖителям Феодосии компенсируют потерянное из-за ЧС на нефтебазе имуществоВ Феодосии развернули два сборных пункта для эвакуации жителей из зоны ЧС
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Пожар на нефтебазе в Феодосии: из района ЧС эвакуировали 1129 человек
Из района ЧС в Феодосии эвакуированы более 1100 человек – власти
09:52 09.10.2024 (обновлено: 09:57 09.10.2024)