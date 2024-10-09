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Пожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазе

Пожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазе - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Пожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазе

Пожар в Феодосии на нефтяном терминале тушат третий день, над нефтебазой по-прежнему поднимаются клубы дыма, на месте продолжают работать пожарные расчеты и... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T11:00

2024-10-09T11:00

2024-10-09T11:00

пожар на нефтебазе в феодосии

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Пожар в Феодосии на нефтяном терминале тушат третий день, над нефтебазой по-прежнему поднимаются клубы дыма, на месте продолжают работать пожарные расчеты и правоохранители. Что происходит возле пылающего объекта и в городе - в материале РИА Новости Крым.Горение на объекте продолжается - плотный столб черного дыма виден из всех точек города. В целях безопасности к этому времени из опасной зоны эвакуировали 1129 человек, сообщил утром в среду глава Феодосии Игорь Ткаченко. Люди находятся в трех пунктах временного размещения на базе гостиниц и пансионатов. Им предоставили номера, питание и все необходимое.Движение в районе нефтебазы по-прежнему ограничено, транспорт пускают в объезд. за три дня местные жители уже привыкли к особенностям логистики и зону ЧС объезжают. Съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Феодосия-Владиславовка открыт со вчерашнего вечера. Заторов на дорогах к этому времени нет. Общественный транспорт ходит в обычном режиме, все городские объекты открыты и работают.Вместе с сотрудниками экстренных служб на месте работают специалисты Роспотребнадзора. По состоянию на утро среды отобрано уже более 260 проб воздуха на предмет превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Мониторинг продолжается и будет вестись до полной ликвидации возгорания.На фоне ситуации с пожаром на нефтебазе в городе существуют перебои с водой, сообщает компания "Вода Крыма". Уточняется, что речь идет о микрорайоне Ближние Камыши, селе Береговом и поселке Приморском. Абонентов обещают обеспечить привозной водой.Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуацией техногенного характера продолжаются. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Уже работает комиссия по оценке нанесенного ущерба. Подать заявление о пострадавшем имуществе жители близлежащих районов могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, – в ПВР во второй день доставили 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии – что происходит вокруг пылающей нефтебазы"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиРежим ЧС ввели в Феодосии - создана временная зона ограничения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на нефтебазе в феодосии, феодосия, игорь ткаченко, новости крыма, срочные новости крыма, крым, происшествия