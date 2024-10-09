https://crimea.ria.ru/20241009/pozhar-v-feodosii--chto-pokazali-262-proby-vozdukha-1140946998.html

Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ 262 проб воздуха

Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ 262 проб воздуха - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ 262 проб воздуха

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю исследовали 262 пробы атмосферного воздуха в связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии. По данным... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T08:45

2024-10-09T08:45

2024-10-09T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю исследовали 262 пробы атмосферного воздуха в связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии. По данным межрегионального управления ведомства, отклонений от нормы не выявлено.Мониторинг качества атмосферного воздуха проводится на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.Воздух в районе жилой застройк и вокруг Феодосийской нефтебазы пригоден для дыхания. Превышения норм содержания вредных веществ не зарегистрировано, сообщала во вторник руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На данный момент развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12, а также пункты временного размещения в пансионатах и отелях города.Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, – в ПВР было доставлено 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии – что происходит вокруг пылающей нефтебазы"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиЧто происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, роспотребнадзор, экология, общество, новости крыма, происшествия