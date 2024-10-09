Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ 262 проб воздуха
По итогам 262 проб загрязнения воздуха в Феодосии после пожара на нефтебазе не выявлено
08:45 09.10.2024 (обновлено: 08:58 09.10.2024)
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю исследовали 262 пробы атмосферного воздуха в связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии. По данным межрегионального управления ведомства, отклонений от нормы не выявлено.
"С 7 октября исследовано 262 пробы атмосферного воздуха, по результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено, радиационный фонд в пределах нормы", - сообщает пресс-служба ведомства.
Мониторинг качества атмосферного воздуха проводится на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Воздух в районе жилой застройк и вокруг Феодосийской нефтебазы пригоден для дыхания. Превышения норм содержания вредных веществ не зарегистрировано, сообщала во вторник руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На данный момент развернуты два эвакопункта на базе школ №9 и 12, а также пункты временного размещения в пансионатах и отелях города.
Ночью с 7 на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан, проживающих в районе Черноморской набережной, – в ПВР было доставлено 1047 человек. Позже началась эвакуация жителей микрорайона Северный.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.
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