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Открыт съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия

Открыт съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Открыт съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия

Под Феодосией открыли съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T22:52

2024-10-08T22:52

2024-10-08T22:58

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

игорь ткаченко

новости крыма

трасса таврида

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Под Феодосией открыли съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.Пока остаются ограничения по движению транспорта на участке шоссе от круговой развязки до перекрестка с улицей Федько, по которой ограничен проезд от Керченского шоссе до Феодосийского хлебоприемного предприятия (улица Федько, 131). Также для проезда пока остается закрытой улица Геологическая, уточнил Ткаченко.Накануне из-за работ по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник утром, съезд с трассы "Таврида" был закрыт. Во вторник утром в объезд горящей нефтебазы запустили обновленный автобусный маршрут.Кроме того, по техническим причинам было остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка. Сейчас движение поездов возобновили.Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>

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феодосия

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2024

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феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, игорь ткаченко, новости крыма, трасса таврида, транспорт, логистика