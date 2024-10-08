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Открыт съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Открыт съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия
Открыт съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Открыт съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия
Под Феодосией открыли съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T22:52
2024-10-08T22:58
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
игорь ткаченко
новости крыма
трасса таврида
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Под Феодосией открыли съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.Пока остаются ограничения по движению транспорта на участке шоссе от круговой развязки до перекрестка с улицей Федько, по которой ограничен проезд от Керченского шоссе до Феодосийского хлебоприемного предприятия (улица Федько, 131). Также для проезда пока остается закрытой улица Геологическая, уточнил Ткаченко.Накануне из-за работ по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник утром, съезд с трассы "Таврида" был закрыт. Во вторник утром в объезд горящей нефтебазы запустили обновленный автобусный маршрут.Кроме того, по техническим причинам было остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка. Сейчас движение поездов возобновили.Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, игорь ткаченко, новости крыма, трасса таврида, транспорт, логистика
Открыт съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия

Съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия открыт

22:52 08.10.2024 (обновлено: 22:58 08.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Под Феодосией открыли съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.
"Открыт съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия. На круговой развязке по Керченскому шоссе можно будет повернуть вправо, в сторону улицы Чкалова", – написал он в своем Telegram-канале.
Пока остаются ограничения по движению транспорта на участке шоссе от круговой развязки до перекрестка с улицей Федько, по которой ограничен проезд от Керченского шоссе до Феодосийского хлебоприемного предприятия (улица Федько, 131). Также для проезда пока остается закрытой улица Геологическая, уточнил Ткаченко.
Накануне из-за работ по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник утром, съезд с трассы "Таврида" был закрыт. Во вторник утром в объезд горящей нефтебазы запустили обновленный автобусный маршрут.
Кроме того, по техническим причинам было остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка. Сейчас движение поездов возобновили.
Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.
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ФеодосияПожар на нефтебазе в ФеодосииИгорь ТкаченкоНовости КрымаТрасса ТавридаТранспортЛогистика
 
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