Открыт съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия
Съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия открыт
22:52 08.10.2024 (обновлено: 22:58 08.10.2024)
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Под Феодосией открыли съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.
"Открыт съезд с трассы "Таврида" на автодорогу Владиславовка – Феодосия. На круговой развязке по Керченскому шоссе можно будет повернуть вправо, в сторону улицы Чкалова", – написал он в своем Telegram-канале.
Пока остаются ограничения по движению транспорта на участке шоссе от круговой развязки до перекрестка с улицей Федько, по которой ограничен проезд от Керченского шоссе до Феодосийского хлебоприемного предприятия (улица Федько, 131). Также для проезда пока остается закрытой улица Геологическая, уточнил Ткаченко.
Накануне из-за работ по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник утром, съезд с трассы "Таврида" был закрыт. Во вторник утром в объезд горящей нефтебазы запустили обновленный автобусный маршрут.
Кроме того, по техническим причинам было остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия – Владиславовка. Сейчас движение поездов возобновили.
Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.
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