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У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществ - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществ
У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществ - РИА Новости Крым, 11.10.2024
У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществ
В Феодосии не выявлено превышения вредных веществ в воздухе из-за пожара на нефтебазе. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T09:23
2024-10-11T09:23
крым
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
новости крыма
наталья пеньковская
роспотребнадзор
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии не выявлено превышения вредных веществ в воздухе из-за пожара на нефтебазе. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Специалисты ведомства пятый день производят замеры в районе зоны жилой застройки. По состоянию на утро пятницы превышения нет.Движение в зоне ЧС по-прежнему ограничено, дежурят посты ДПС. При этом сильного задымления, как в предыдущие дни, уже нет. Накануне вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, принимаются все меры для ликвидации ЧС. По информации главы республики Сергея Аксенова, зона эвакуации людей не увеличивается.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводеПожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазе
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, новости крыма, наталья пеньковская, роспотребнадзор, экология
У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществ

На нефтебазе в Феодосии не зафиксировано превышение концентрации вредных веществ

09:23 11.10.2024
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии почти потушен
Пожар на нефтебазе в Феодосии почти потушен - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии не выявлено превышения вредных веществ в воздухе из-за пожара на нефтебазе. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Специалисты ведомства пятый день производят замеры в районе зоны жилой застройки. По состоянию на утро пятницы превышения нет.
"Провели в районе нефтебазы мониторинг качества воздуха, превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано", - рассказала она.
Движение в зоне ЧС по-прежнему ограничено, дежурят посты ДПС. При этом сильного задымления, как в предыдущие дни, уже нет.
Накануне вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, принимаются все меры для ликвидации ЧС. По информации главы республики Сергея Аксенова, зона эвакуации людей не увеличивается.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымФеодосияПожар на нефтебазе в ФеодосииНовости КрымаНаталья ПеньковскаяРоспотребнадзорЭкология
 
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