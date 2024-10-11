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У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществ

У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществ - РИА Новости Крым, 11.10.2024

У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществ

В Феодосии не выявлено превышения вредных веществ в воздухе из-за пожара на нефтебазе. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T09:23

2024-10-11T09:23

2024-10-11T09:23

крым

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

новости крыма

наталья пеньковская

роспотребнадзор

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии не выявлено превышения вредных веществ в воздухе из-за пожара на нефтебазе. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Специалисты ведомства пятый день производят замеры в районе зоны жилой застройки. По состоянию на утро пятницы превышения нет.Движение в зоне ЧС по-прежнему ограничено, дежурят посты ДПС. При этом сильного задымления, как в предыдущие дни, уже нет. Накануне вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, принимаются все меры для ликвидации ЧС. По информации главы республики Сергея Аксенова, зона эвакуации людей не увеличивается.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводеПожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, новости крыма, наталья пеньковская, роспотребнадзор, экология