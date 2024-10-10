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В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе

В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе - РИА Новости Крым, 10.10.2024

В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе

В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в магистральном водоводе, сообщил мэр города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T15:54

2024-10-10T15:54

2024-10-10T15:54

игорь ткаченко

пожар на нефтебазе в феодосии

феодосия

вода в крыму

новости крыма

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СИМФЕРПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в магистральном водоводе, сообщил мэр города Игорь Ткаченко.Силами "Воды Крыма" будет осуществляться подвоз воды до полного восстановления водоснабжения, отметил Ткаченко.Ранее на предприятии "Вода Крыма" предупредили, что в Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе, а также из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала.Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ - Феодосийского и Фронтового. После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища.В "Воде Крыма" также сообщили, что жителям поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазыПожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧСПожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазе

феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь ткаченко, пожар на нефтебазе в феодосии, феодосия, вода в крыму, новости крыма