В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе
Объем воды в магистральном водоводе Феодосии постепенно увеличивается
© РИА Новости КрымВода
© РИА Новости Крым
СИМФЕРПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в магистральном водоводе, сообщил мэр города Игорь Ткаченко.
"Объем воды в магистральном водоводе Ближние Камыши – Береговое – Приморский постепенно увеличивается в связи с уменьшением отбора ресурса для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС. На заполнение системы и набор давления потребуется ориентировочно 12 часов", – написал он в своем Telegram-канале.
Силами "Воды Крыма" будет осуществляться подвоз воды до полного восстановления водоснабжения, отметил Ткаченко.
Ранее на предприятии "Вода Крыма" предупредили, что в Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе, а также из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала.
Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ - Феодосийского и Фронтового. После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища.
В "Воде Крыма" также сообщили, что жителям поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.
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