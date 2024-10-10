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В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе
В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе
В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в магистральном водоводе, сообщил мэр города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T15:54
2024-10-10T15:54
игорь ткаченко
пожар на нефтебазе в феодосии
феодосия
вода в крыму
новости крыма
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СИМФЕРПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в магистральном водоводе, сообщил мэр города Игорь Ткаченко.Силами "Воды Крыма" будет осуществляться подвоз воды до полного восстановления водоснабжения, отметил Ткаченко.Ранее на предприятии "Вода Крыма" предупредили, что в Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе, а также из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала.Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ - Феодосийского и Фронтового. После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища.В "Воде Крыма" также сообщили, что жителям поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазыПожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧСПожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазе
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РИА Новости Крым
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игорь ткаченко, пожар на нефтебазе в феодосии, феодосия, вода в крыму, новости крыма
В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе

Объем воды в магистральном водоводе Феодосии постепенно увеличивается

15:54 10.10.2024
 
© РИА Новости КрымВода
Вода - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в магистральном водоводе, сообщил мэр города Игорь Ткаченко.

"Объем воды в магистральном водоводе Ближние Камыши – Береговое – Приморский постепенно увеличивается в связи с уменьшением отбора ресурса для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС. На заполнение системы и набор давления потребуется ориентировочно 12 часов", – написал он в своем Telegram-канале.

Силами "Воды Крыма" будет осуществляться подвоз воды до полного восстановления водоснабжения, отметил Ткаченко.
Ранее на предприятии "Вода Крыма" предупредили, что в Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе, а также из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала.
Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ - Феодосийского и Фронтового. После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища.
В "Воде Крыма" также сообщили, что жителям поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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