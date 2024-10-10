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В Феодосии возможно ухудшение качества воды - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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В Феодосии возможно ухудшение качества воды
В Феодосии возможно ухудшение качества воды - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В Феодосии возможно ухудшение качества воды
ухудшение качества питьевой воды из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала, а также в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T08:50
2024-10-10T08:50
пожар на нефтебазе в феодосии
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала, а также в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ - Феодосийского и Фронтового. После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища. В "Воде Крыма" также сообщили, что жителям пгт. Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей. График подвоза опубликуют дополнительно."Перебои водоснабжения, частичное или полное отсутствие воды в поселках связано с отбором ресурса из магистрального водовода для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе", - напомнили на предприятии. Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазыПожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧСПожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазе
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РИА Новости Крым
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В Феодосии возможно ухудшение качества воды

В Феодосии возможно появление запаха у питьевой воды

08:50 10.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКран с водой
Кран с водой - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала, а также в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ - Феодосийского и Фронтового.
"Возможно временное ухудшение качества питьевой воды по органолептическому показателю - запах, по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормативным требованиям", - говорится в сообщении.
После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища.
В "Воде Крыма" также сообщили, что жителям пгт. Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей. График подвоза опубликуют дополнительно.
"Перебои водоснабжения, частичное или полное отсутствие воды в поселках связано с отбором ресурса из магистрального водовода для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе", - напомнили на предприятии.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. На данный момент из опасной зоны переместили 1129 человек.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.
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Пожар на нефтебазе в ФеодосииФеодосияВода КрымаОтключение воды в КрымуКачество водыНовости КрымаКрым
 
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