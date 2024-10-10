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Из-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человек - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Из-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человек
Из-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человек - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Из-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человек
В Феодосии продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе, из опасной зоны на данный момент эвакуированы1137 человек. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T09:27
2024-10-10T09:36
феодосия
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новости крыма
пожар на нефтебазе в феодосии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе, из опасной зоны на данный момент эвакуированы1137 человек. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко.Сборно-эвакуационные пункты уже закрыли, в школах, где они изначально размещались, возобновили учебный процесс. Сейчас в городе продолжает работу комиссия по оценке нанесенного ущерба. Повреждений в многоквартирных домах не зафиксировано, в основном пострадали автомобили и частные строения. Превышения вредных веществ при повторных заборах воздуха также не выявлено.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. Люди размещены в санаториях, некоторые у родственников.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазеВзяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазы"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жители
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РИА Новости Крым
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4.7
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феодосия, крым, новости крыма, пожар на нефтебазе в феодосии, происшествия
Из-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человек

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуированы 1137 человек - мэр

09:27 10.10.2024 (обновлено: 09:36 10.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе, из опасной зоны на данный момент эвакуированы1137 человек. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко.
"За время действия режима ЧС всего было эвакуировано 1137 человек, из них более тысячи разместились у родственников. На данный момент в трех пунктах временного размещения продолжают оставаться 129 человек", - проинформировал он.
Сборно-эвакуационные пункты уже закрыли, в школах, где они изначально размещались, возобновили учебный процесс.
"Ликвидация последствий ЧС продолжается. По-прежнему действуют ограничения доступа людей и транспорта на улицы Геологическая и часть Федько - от хлебоприемного пункта до перекрестка с Керченским шоссе, а также участок Керченского шоссе от перекрестка с улицы Федько до круговой развязки", - сообщил Ткаченко.
Сейчас в городе продолжает работу комиссия по оценке нанесенного ущерба. Повреждений в многоквартирных домах не зафиксировано, в основном пострадали автомобили и частные строения. Превышения вредных веществ при повторных заборах воздуха также не выявлено.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. Люди размещены в санаториях, некоторые у родственников.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.
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