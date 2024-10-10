https://crimea.ria.ru/20241010/iz-za-pozhara-v-feodosii-evakuirovany-1137-chelovek--1140976988.html

Из-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человек

Из-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человек - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Из-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человек

В Феодосии продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе, из опасной зоны на данный момент эвакуированы1137 человек. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T09:27

2024-10-10T09:27

2024-10-10T09:36

феодосия

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новости крыма

пожар на нефтебазе в феодосии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе, из опасной зоны на данный момент эвакуированы1137 человек. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко.Сборно-эвакуационные пункты уже закрыли, в школах, где они изначально размещались, возобновили учебный процесс. Сейчас в городе продолжает работу комиссия по оценке нанесенного ущерба. Повреждений в многоквартирных домах не зафиксировано, в основном пострадали автомобили и частные строения. Превышения вредных веществ при повторных заборах воздуха также не выявлено.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. Люди размещены в санаториях, некоторые у родственников.В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазеВзяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазы"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жители

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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