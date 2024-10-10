Из-за пожара в Феодосии эвакуированы 1137 человек
Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуированы 1137 человек - мэр
09:27 10.10.2024 (обновлено: 09:36 10.10.2024)
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе, из опасной зоны на данный момент эвакуированы1137 человек. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко.
"За время действия режима ЧС всего было эвакуировано 1137 человек, из них более тысячи разместились у родственников. На данный момент в трех пунктах временного размещения продолжают оставаться 129 человек", - проинформировал он.
Сборно-эвакуационные пункты уже закрыли, в школах, где они изначально размещались, возобновили учебный процесс.
"Ликвидация последствий ЧС продолжается. По-прежнему действуют ограничения доступа людей и транспорта на улицы Геологическая и часть Федько - от хлебоприемного пункта до перекрестка с Керченским шоссе, а также участок Керченского шоссе от перекрестка с улицы Федько до круговой развязки", - сообщил Ткаченко.
Сейчас в городе продолжает работу комиссия по оценке нанесенного ущерба. Повреждений в многоквартирных домах не зафиксировано, в основном пострадали автомобили и частные строения. Превышения вредных веществ при повторных заборах воздуха также не выявлено.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. В ночь на 8 октября была объявлена дополнительная эвакуация граждан. Люди размещены в санаториях, некоторые у родственников.
В городе действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Задымление над городом сохраняется.
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