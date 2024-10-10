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Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии
Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии
Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии, он окружен сотрудниками профильных служб. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T22:48
2024-10-10T23:11
сергей аксенов
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
происшествия
новости крыма
срочные новости крыма
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии, он окружен сотрудниками профильных служб. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов заверил, что держит ситуацию на личном контроле, каждые полчаса заслушивает доклады с места происшествия по видеосвязи.И призвал жителей и гостей города доверять только официальным источникам информации.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводеВзяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазы"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жители
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сергей аксенов, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма, пожар
Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии

Выброс горючих материалов произошел на пылающем терминале в Феодосии – Аксенов

22:48 10.10.2024 (обновлено: 23:11 10.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии, он окружен сотрудниками профильных служб. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружен сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители", – написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов заверил, что держит ситуацию на личном контроле, каждые полчаса заслушивает доклады с места происшествия по видеосвязи.
"На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС", – добавил глава республики.
И призвал жителей и гостей города доверять только официальным источникам информации.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.
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Сергей АксеновФеодосияПожар на нефтебазе в ФеодосииПроисшествияНовости КрымаСрочные новости КрымаПожар
 
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