https://crimea.ria.ru/20241010/v-feodosii-iz-za-pozhara-na-neftebaze-proizoshel-vybros-goryuchikh-materialov-1141005360.html

Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии

Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии

Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии, он окружен сотрудниками профильных служб. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T22:48

2024-10-10T22:48

2024-10-10T23:11

сергей аксенов

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

происшествия

новости крыма

срочные новости крыма

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140916554_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1abc14fa28e237e2d4be8049d0e73509.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии, он окружен сотрудниками профильных служб. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов заверил, что держит ситуацию на личном контроле, каждые полчаса заслушивает доклады с места происшествия по видеосвязи.И призвал жителей и гостей города доверять только официальным источникам информации.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводеВзяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазы"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жители

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма, пожар