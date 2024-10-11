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Часть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Часть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазе
Часть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Часть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазе
В Феодосии продолжаются ограничения водоснабжения из-за ликвидации пожара на нефтебазе. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T16:53
2024-10-11T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии продолжаются ограничения водоснабжения из-за ликвидации пожара на нефтебазе. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Водоснабжение будет восстановлено после полной локализации ЧС, обещают на предприятии. Абонентов обещают обеспечить привозной водой из автоцистерн.Перебои с водоснабжением в феодосийском микрорайоне Ближние Камыши и прилегающих к городу населенных пунктах Береговое и Приморский начались в понедельник, после возгорания на нефтебазе, для ликвидации которого потребовались большие объемы воды. 10 октября сообщалось, что объем воды в магистральном водоводе постепенно увеличивается. Ранее сообщалось, что жители поселка городского типа Приморский под Феодосией останутся без водоснабжения до вечера пятницы.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек, улицы в районе терминала перекрыли. Сильное горение с задымлением продолжалось в течение нескольких дней, в ночь на пятницу на терминале произошел мощный выброс горючих материалов, уже к утру факельное горение удалось ликвидировать, черный столб дыма над городом исчез, людей вернули в свои дома. При этом расчеты МЧС и сотрудники других ведомств продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий пожара. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, заявили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии возможно ухудшение качества водыВзяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазыПожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС
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РИА Новости Крым
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Часть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазе

"Вода Крыма": из-за пожара на нефтебазе часть Феодосии все еще без воды

16:53 11.10.2024 (обновлено: 17:07 11.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКран с водой
Кран с водой - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии продолжаются ограничения водоснабжения из-за ликвидации пожара на нефтебазе. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"С 16 часов 11 октября ограничена подача воды в поселках в связи с отбором ресурса из магистрального водовода Ближние Камыши - Береговое - Приморский и резервуаров чистой воды для завершения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе", - сообщили на предприятии.
Водоснабжение будет восстановлено после полной локализации ЧС, обещают на предприятии. Абонентов обещают обеспечить привозной водой из автоцистерн.
Перебои с водоснабжением в феодосийском микрорайоне Ближние Камыши и прилегающих к городу населенных пунктах Береговое и Приморский начались в понедельник, после возгорания на нефтебазе, для ликвидации которого потребовались большие объемы воды. 10 октября сообщалось, что объем воды в магистральном водоводе постепенно увеличивается.
Ранее сообщалось, что жители поселка городского типа Приморский под Феодосией останутся без водоснабжения до вечера пятницы.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек, улицы в районе терминала перекрыли. Сильное горение с задымлением продолжалось в течение нескольких дней, в ночь на пятницу на терминале произошел мощный выброс горючих материалов, уже к утру факельное горение удалось ликвидировать, черный столб дыма над городом исчез, людей вернули в свои дома. При этом расчеты МЧС и сотрудники других ведомств продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий пожара. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, заявили в Роспотребнадзоре.
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