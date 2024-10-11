https://crimea.ria.ru/20241011/chast-feodosii-po-prezhnemu-bez-vody-iz-za-pozhara-na-neftebaze-1141021158.html

Часть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазе

Часть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Часть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии продолжаются ограничения водоснабжения из-за ликвидации пожара на нефтебазе. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T16:53

2024-10-11T16:53

2024-10-11T17:07

новости

новости крыма

крым

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

вода в крыму

вода крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121616975_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f52d9148366161d1cb72fd971f6927ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии продолжаются ограничения водоснабжения из-за ликвидации пожара на нефтебазе. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Водоснабжение будет восстановлено после полной локализации ЧС, обещают на предприятии. Абонентов обещают обеспечить привозной водой из автоцистерн.Перебои с водоснабжением в феодосийском микрорайоне Ближние Камыши и прилегающих к городу населенных пунктах Береговое и Приморский начались в понедельник, после возгорания на нефтебазе, для ликвидации которого потребовались большие объемы воды. 10 октября сообщалось, что объем воды в магистральном водоводе постепенно увеличивается. Ранее сообщалось, что жители поселка городского типа Приморский под Феодосией останутся без водоснабжения до вечера пятницы.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек, улицы в районе терминала перекрыли. Сильное горение с задымлением продолжалось в течение нескольких дней, в ночь на пятницу на терминале произошел мощный выброс горючих материалов, уже к утру факельное горение удалось ликвидировать, черный столб дыма над городом исчез, людей вернули в свои дома. При этом расчеты МЧС и сотрудники других ведомств продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий пожара. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, заявили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии возможно ухудшение качества водыВзяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазыПожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, крым, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, вода в крыму, вода крыма