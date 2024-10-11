Пожар на нефтебазе в Феодосии тушат пятый день – что происходит в городе
Факельное горение на территории горящей нефтебазы в Феодосии отсутствует – мэр Ткаченко
10:01 11.10.2024 (обновлено: 10:46 11.10.2024)
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии почти потушен
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Факельное горение на нефтебазе в Феодосии прекратилось, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко.
"На 8 часов утра факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует. Ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем", - сообщил он в своем ТГ-канале.
Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий возгорания. На подъездах к опасной зоне по-прежнему стоят посты ДПС, движение ограничено.
"Пока продолжают действовать ограничения проезда транспорта и доступа людей по улицам Геологической, части улицы Федько и части Керченского шоссе. Общественный транспорт в Приморский и обратно ездит по объездному пути через трассу "Таврида", - сказал Ткаченко.
Роспотребнадзор держит на постоянном контроле качество атмосферного воздуха в районе ЧС. На 6 часов сегодняшнего утра превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано.
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии почти потушен
© РИА Новости Крым
Пожар на нефтебазе в Феодосии почти потушен
Также мэр проинформировал о работах по восстановлению водоснабжения в городе и пригороде.
"Срок заполнения магистрального водовода Ближние Камыши- Береговое - Приморский и резервуаров чистой водой по объективным причинам немного сдвинулся. Сейчас объем воды в водоводе постепенно увеличивается, ожидаем, что в течение дня водоснабжение населенных пунктов и района Ближние Камыши восстановится", - добавил он.
Накануне вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, принимаются все меры для ликвидации ЧС.По информации главы республики Сергея Аксенова, зона эвакуации людей не увеличивается.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.
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