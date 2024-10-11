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Пожар на нефтебазе в Феодосии тушат пятый день – что происходит в городе

Пожар на нефтебазе в Феодосии тушат пятый день – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Пожар на нефтебазе в Феодосии тушат пятый день – что происходит в городе

Факельное горение на нефтебазе в Феодосии прекратилось, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T10:01

2024-10-11T10:01

2024-10-11T10:46

крым

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

новости крыма

игорь ткаченко

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Факельное горение на нефтебазе в Феодосии прекратилось, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко.Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий возгорания. На подъездах к опасной зоне по-прежнему стоят посты ДПС, движение ограничено.Роспотребнадзор держит на постоянном контроле качество атмосферного воздуха в районе ЧС. На 6 часов сегодняшнего утра превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано.Также мэр проинформировал о работах по восстановлению водоснабжения в городе и пригороде.Накануне вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, принимаются все меры для ликвидации ЧС.По информации главы республики Сергея Аксенова, зона эвакуации людей не увеличивается.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии "Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиРежим ЧС ввели в Феодосии - создана временная зона ограничения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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