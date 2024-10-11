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Когда дадут воду в пригороде Феодосии - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Когда дадут воду в пригороде Феодосии
Когда дадут воду в пригороде Феодосии - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Когда дадут воду в пригороде Феодосии
Жители поселка городского типа Приморский под Феодосией до вечера пятницы останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T08:02
2024-10-11T08:53
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пожар на нефтебазе в феодосии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Жители поселка городского типа Приморский под Феодосией до вечера пятницы останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отмечается, что в течение дня будет организован подвоз питьевой воды населению по графику.Ранее на предприятии "Вода Крыма" предупредили, что в Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе, а также из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала.Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ - Феодосийского и Фронтового. После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища.В "Воде Крыма" также сообщили, что жителям поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.Вечером 10 октября на терминале произошел выброс горючих материалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологииВ Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводеВ Феодосии возможно ухудшение качества воды
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Когда дадут воду в пригороде Феодосии

Водоснабжение в поселке Приморский под Феодосией восстановят к вечеру пятницы

08:02 11.10.2024 (обновлено: 08:53 11.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз воды в Зеленогорское вёдра вода
Подвоз воды в Зеленогорское вёдра вода - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Жители поселка городского типа Приморский под Феодосией до вечера пятницы останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"Процесс заполнения системы и набор давления продолжается. Восстановление водоснабжения ожидаем в течение дня, на верхних этажах – к вечеру", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в течение дня будет организован подвоз питьевой воды населению по графику.
Ранее на предприятии "Вода Крыма" предупредили, что в Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе, а также из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала.
Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ - Феодосийского и Фронтового. После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища.
В "Воде Крыма" также сообщили, что жителям поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.
Вечером 10 октября на терминале произошел выброс горючих материалов.
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