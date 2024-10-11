Когда дадут воду в пригороде Феодосии
Водоснабжение в поселке Приморский под Феодосией восстановят к вечеру пятницы
08:02 11.10.2024 (обновлено: 08:53 11.10.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз воды в Зеленогорское вёдра вода
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Жители поселка городского типа Приморский под Феодосией до вечера пятницы останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"Процесс заполнения системы и набор давления продолжается. Восстановление водоснабжения ожидаем в течение дня, на верхних этажах – к вечеру", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в течение дня будет организован подвоз питьевой воды населению по графику.
Ранее на предприятии "Вода Крыма" предупредили, что в Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды в связи с повышенным расходом на ликвидацию пожара на нефтебазе, а также из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала.
Там пояснили, что с 10 октября вода будет подаваться из двух водохранилищ - Феодосийского и Фронтового. После локализации пожара воду снова будут подавать только из Феодосийского водохранилища.
В "Воде Крыма" также сообщили, что жителям поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши воду в четверг будут подавать 10 спецавтомобилей.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов эвакуированы 1137 человек. В трех пунктах временного размещения остаются 129 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.
Вечером 10 октября на терминале произошел выброс горючих материалов.
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