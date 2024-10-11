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Когда эвакуированные жители Феодосии смогут вернуться домой - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Когда эвакуированные жители Феодосии смогут вернуться домой
Когда эвакуированные жители Феодосии смогут вернуться домой - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Когда эвакуированные жители Феодосии смогут вернуться домой
Эвакуированные в связи с пожаром на нефтебазе жители Феодосии смогут вернуться домой. Соответствующее решение будет принято в пятницу, 11 октября. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T11:01
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феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Эвакуированные в связи с пожаром на нефтебазе жители Феодосии смогут вернуться домой. Соответствующее решение будет принято в пятницу, 11 октября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.Сотрудники МЧС и других экстренных служб продолжают работать на территории объекта до полной ликвидации последствий пожара, уточнили в мэрии.Сейчас сильного задымления, как в предыдущие дни, в районе феодосийского нефтяного терминала уже нет. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. Однако движение транспорта в зоне ЧС по-прежнему ограничено, на дорогах дежурят посты дорожно-патрульной службы.Накануне вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. По информации главы республики Сергея Аксенова, зона эвакуации людей не увеличивалась.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиВ Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе
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крым, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, происшествия, общество, новости крыма
Когда эвакуированные жители Феодосии смогут вернуться домой

Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жители Феодосии смогут вернуться домой 11 октября

11:01 11.10.2024 (обновлено: 11:06 11.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии почти потушен
Пожар на нефтебазе в Феодосии почти потушен - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Эвакуированные в связи с пожаром на нефтебазе жители Феодосии смогут вернуться домой. Соответствующее решение будет принято в пятницу, 11 октября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.

"Ситуация на сегодняшнее утро нормализирована. Сегодня будет приято решение о возврате эвакуированных жителей Феодосии по домам", - сообщили власти.

Сотрудники МЧС и других экстренных служб продолжают работать на территории объекта до полной ликвидации последствий пожара, уточнили в мэрии.
Сейчас сильного задымления, как в предыдущие дни, в районе феодосийского нефтяного терминала уже нет. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. Однако движение транспорта в зоне ЧС по-прежнему ограничено, на дорогах дежурят посты дорожно-патрульной службы.
Накануне вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. По информации главы республики Сергея Аксенова, зона эвакуации людей не увеличивалась.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.
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