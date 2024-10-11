https://crimea.ria.ru/20241011/kogda-evakuirovannye-zhiteli-feodosii-smogut-vernutsya-domoy-1141011918.html

Когда эвакуированные жители Феодосии смогут вернуться домой

Когда эвакуированные жители Феодосии смогут вернуться домой - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Когда эвакуированные жители Феодосии смогут вернуться домой

Эвакуированные в связи с пожаром на нефтебазе жители Феодосии смогут вернуться домой. Соответствующее решение будет принято в пятницу, 11 октября. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T11:01

2024-10-11T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Эвакуированные в связи с пожаром на нефтебазе жители Феодосии смогут вернуться домой. Соответствующее решение будет принято в пятницу, 11 октября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.Сотрудники МЧС и других экстренных служб продолжают работать на территории объекта до полной ликвидации последствий пожара, уточнили в мэрии.Сейчас сильного задымления, как в предыдущие дни, в районе феодосийского нефтяного терминала уже нет. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. Однако движение транспорта в зоне ЧС по-прежнему ограничено, на дорогах дежурят посты дорожно-патрульной службы.Накануне вечером на одном из терминалов нефтебазы произошел выброс горючих материалов. Зону окружили сотрудники профильных служб. По информации главы республики Сергея Аксенова, зона эвакуации людей не увеличивалась.Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На данный момент горение продолжается, по данным мэра Феодосии Игоря Ткаченко, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек. В МЧС заверили, что пожар не угрожает жизни и здоровью граждан, ситуация контролируемая. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиВ Феодосии после ЧС постепенно увеличивается объем воды в водоводе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, происшествия, общество, новости крыма