Первый женский в Крыму: история монастыря святой Параскевы
Более 160 лет в Крыму действует монастырь святой Параскевы
Топловский монастырь в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 декабря отмечается день памяти преподобной Параскевы, игумении Топловской. В декабре 1889 года она была назначена настоятельницей Топловского монастыря, а 26 июля 1890 года, в день памяти преподобномученицы Параскевы, своей небесной покровительницы, возведена в сан игумении. Игуменья Параскева управляла Топловским монастырем 39 лет, и ее стараниями бедная обитель превратилась в крепкое, хорошо налаженное хозяйство.
Целебный источник Чокрак-Саглы-Су
Топловский Свято-Троице-Параскевиевский монастырь формально учрежден в 1864 году. Но еще до этого времени в окрестностях нынешнего села Тополевка в Белогорском районе, а ранее Топлы, это место почиталось. По преданию, именно здесь казнили святую Параскеву Римскую, которая проповедовала в том числе и в Тавриде, претерпела мучения за свою веру от языческого римского правления. И тогда на месте ее казни из скал забил источник.
Источник, который почитали и мусульмане в том числе, на крымско-татарском языке назывался Чокрак-Саглы-Су, то есть "источник здоровой воды". Он считался целебным. Ежегодно в начале июля сюда приходили люди, чтобы набрать воды. Слава об источнике гремит до сих пор.
"В наше время есть беда, которая касается многих семьей – это бесплодие, - рассказала РИА Новости Крым пресс-секретарь Топловского монастыря инокиня Ксения. - Многие люди приходят к источнику святой Параскевы в надежде избавиться от этого. Работает так называемое "сарафанное радио", ведь мы же нигде объявления об исцелениях не вешаем".
Археологи позже нашли развалины греческих церквей св. Параскевы как непосредственно около родника, так и в поселениях поодаль. Они принадлежали христианам – армянам и грекам.
По совпадению, в Топлах еще до основания монастыря жила отшельница – болгарка Константина, ее предки бежали из Турции в Крым, желая исповедовать православие. Сельская девушка услышала голос, который сказал ей о том, что она должна уйти в отшельническую жизнь. Восемь лет Константина обитала в пещерах около Кизилташского монастыря, а затем переселилась к параскевиевскому источнику. Потом к ней присоединились еще несколько болгарских женщин, живших общиной и в молитве.
Топловский Свято-Троице Параскевиевский монастырь. Звонница
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Топловский Свято-Троице Параскевиевский монастырь. Звонница
Памятник игумену Парфению
В середине XIX века участком земли около источника владели наследники грека Захара Константиновича Зотова. Эти десятины ему пожаловала императрица Екатерина II: грек был ее камердинером. Две сестры, наследницы имения, передали участок под обустройство монастыря. Именно женского, ведь на тот момент в Крыму не было ни одной обители для женщин.
230 десятин отличной хлебопахотной земли, пригодной для садоводства и огородничества, богатой водными источниками, после смерти сестер, которые решили провести остаток своих дней в монашестве, по договору передавались в полное распоряжение обители.
Уже в 1862 году образованный строительный комитет должен был приступить к проектированию и строительству храма при источнике. Средства нашли очень быстро, через полгода храм начали строить, а через два месяца после того, как уложили первый закладной камень, возвели. Одним из тех, кто более всех хлопотал о возведении храма и открытии обители, стал игумен Кизилташского мужского монастыря Парфений, погибший от рук разбойников в 1866 году. Верующие считают, что храм в Топловском монастыре стал одним из памятников его деятельности в Крыму.
Первыми насельницами монастыря стали восемь отшельниц и болгарка Константина, постриженная в монахини под именем Параскевы. Она похоронена на монастырском кладбище, но могила ее утеряна в советские годы. В августе 1864 года было получено официальное разрешение на открытие Параскевиевского монастыря.
Жили монахини сначала в своих кельях-землянках, скудно питались. Но в первые же годы существования монастыря возле монастырской церкви был построен одноэтажный дом, где были устроены кельи для сестер. Затем на территории выросли кухня и трапезная, дом для священника, скотный двор. Инокини сами принимали активное участие в строительстве – заготавливали строительные материалы.
С начала основания монастырю не везло с настоятельницами – они неумело вели хозяйственную деятельность. Тогда монастырем по наущению архиепископа Таврического гурия (Карпова) стал управлять монастырский совет, который привел дела в порядок. Обители жертвовали много и щедро – как деньгами, так и движимым и недвижимым имуществом. Монастырь рос и ширился. В 1882 году на святом источнике устроили резервуар, обложенный гранитом, с купальней, разделенной на мужскую и женскую половины. У монастыря появилась баня, мельница, была обустроена дорога, снова расширили храм св. Параскевы.
Церковь Святой Троицы в Топловском монастыре
© Дмитрий Макеев
Церковь Святой Троицы в Топловском монастыре
Дела игуменьи Параскевы
В 1890 игуменьей монастыря становится Параскева (Родимцева), она управляла обителью до 1928 года, то есть до ее закрытия большевиками. Наибольшие успехи монастыря, его расцвет, связывают именно с ее именем. При игуменье Параскеве монастырь стал образцовым, имел прекрасные сады на 25 десятинах и мастерские, гостиницу для многочисленных паломников, а также подворья в Симферополе и Феодосии, 480 десятин земли, богадельню, больницу, розарии, златошвейные мастерские. В 1892 году в обители жили 150 сестер.
Особо следует сказать о монастырском саде, яблоки из которого занимали первые места на выставках в Париже.
Особым трудом матушки Параскевы стало возведение Свято-Троицкого собора. 24 сентября 1892 года состоялась закладка величественного храма. Проектировал новую святыню архитектор Валентин Августович Фельдман, автор проектов многих православных соборов Крыма и Севастополя, один из авторов Памятника затопленным кораблям в Севастополе. Собор планировалось построить в русском стиле XVII века, в два этажа. Верхний храм должен был быть трехпрестольным, рассчитанным на 700 прихожан.
Сметная стоимость собора составляла сто тысяч рублей – это были огромнейшие, неподъемные для обители деньги. Первые большие средства прислали прокурор святейшего синода Победоносцев, помещики и графы.
Строительство предполагалось окончить в десятилетний срок, но оно так и не было закончено. Причинами стала Первая мировая война и революция.
Топловский монастырь в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Топловский монастырь в Крыму
Казанская икона Божьей матери
В 1919 году Топловский монастырь подвергся разбойному нападению банды "зеленых": бандиты унесли с собой монастырскую кассу, личные вещи монахинь, несколько крестов.
Но главное, пропала одна из реликвий – икона Казанской Богоматери. В свое время меценат обители Николай Федорович Гейбен подарил монастырю свою фамильную икону - в серебряной ризе, украшенную бриллиантами.
Как рассказала матушка Ксения, список иконы долгое время пребывал в одной из семей в Симферополе, что открылось только после того, как обитель вернули верующим.
"Мальчик Андрей из этой семьи стал впоследствии реставратором и уехал в Белоруссию. А его мама осталась в Симферополе. Знакомая мамы Андрея помогла ей причаститься перед смертью в 1995 году. Ей в благодарность разрешили выбрать любую икону в подарок из домашнего иконостаса. Она выбрала именно Казанскую", - рассказывает Ксения.
На тыльной стороне иконы Елена обнаружила надпись, что это работа иконописных мастерских Топловского монастыря, список той иконы, что подарил граф Гейбен. Доску с ликом Богородицы и Младенца решили вернуть в обитель.
Топловский монастырь в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Топловский монастырь в Крыму
От артели до пионерского лагеря
В 1920 году в Крым пришла советская власть и стала наводить свои порядки. В апреле 1923 года монастырь преобразовали в трудовую коммуну. При этом монастырские земли, постройки, инвентарь и рабочая сила перешли в ведение Топловского совхоза, а мебель — к санаторно-курортному управлению. Через полгода монастырь хотели закрыть, но его отстоял техник-инструктор государственного земельного имущества Крыма Лукьянчиков, который отметил идеальное состояние сада и всего монастырского имущества.
Но уже через год все храмы обители опечатали, а приехавшая комиссия отметила, что в артели не ведется политико-воспитательная работа. 7 сентября 1928 года сельхозартель "Женский труд" постановили ликвидировать. На месте монастыря организован колхоз с символическим названием "Безбожник".
"Душа" монастыря игуменья Параскева от пережитого скончалась спустя три месяца. Похоронили ее на монастырском кладбище, могила матушки впоследствии оказалась разоренной. К счастью, игуменья не дожила до того момента, когда взорвали недостроенный Свято-Троицкий собор.
На территории обители открыли экспериментальную базу Крымской плодово-ягодной опытной станции, а после войны – сельскохозяйственную школу, в которой готовили садоводов и виноградарей. Впоследствии же – пионерлагерь "Тополек".
Новое дыхание монастыря в Топлах
Возрождение монастыря началось в 1990-х годах. Первая литургия прошла под открытым небом, на центральной площади монастыря, в августе 1992 года, так как сохранившееся здание храма было занято бильярдным клубом. Через два года возрожденной обители передали имущество пионерлагеря. Затем были восстановлены церкви св. Параскевы и "Всех скорбящих Радосте". У родника Параскевы снова устроена часовня и купальня.
В 2009 году игуменья Параскева (Родимцева) была причислена к местным почитаемым святым.
В настоящее время в обители живут около шестидесяти насельниц, которые круглосуточно читают неусыпаемую псалтирь. С 1994 года в монастыре возрождены храмы, есть гостиница для паломников, различные хозяйственные помещения, сад, огород, ферма. Летом 2024 года торжественно открыл свои двери заново отстроенный Свято-Троицкий собор.
Кроме того, инокиня Ксения рассказала, что в ближайшем времени в монастыре может появиться музей его истории, хранящий многие артефакты этого святого для верующих места.
Молебен о победе воинства в Свято-Топловском монастыре проходит ежедневно
Молебен о победе воинства в Свято-Топловском монастыре проходит ежедневно
Монастырские продуктовые запасы. Консервацию сестры делают сами
Монастырские продуктовые запасы. Консервацию сестры делают сами
На хорах в монастырском храме
На хорах в монастырском храме
Хлеб из монастыря потом поедет на фронт
Хлеб из монастыря потом поедет на фронт
В Свято-Топловском монастыре.
В Свято-Топловском монастыре.
Церковь Святой Троицы в Топловском монастыре
Церковь Святой Троицы в Топловском монастыре
