https://crimea.ria.ru/20240929/novyy-pamyatnik-svyatitelyu-luke-otkryli-v-simferopole---video-1140724710.html

Новый памятник Святителю Луке открыли в Симферополе - ВИДЕО

Новый памятник Святителю Луке открыли в Симферополе - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Новый памятник Святителю Луке открыли в Симферополе - ВИДЕО

В Симферополе к 100-летию архиерейской хиротонии Святителя Луки Крымского открыли новый памятник. Он появился в сквере у Медицинской академии имени С. И... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T14:33

2024-09-29T14:33

2024-09-29T14:49

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

религия

кфу (крымский федеральный университет)

православие

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе к 100-летию архиерейской хиротонии Святителя Луки Крымского открыли новый памятник. Он появился в сквере у Медицинской академии имени С. И. Георгиевского, передает корреспондент РИА Новости Крым.По задумке создателей памятник станет символом мужества и наглядным примером выполнения медицинского долга в военное время. Автором монумента стал скульптор, член Московского союза художников Павел Журавлев.Кроме того, в Медакадемии им. С. И. Георгиевского открылась передвижная стендовая выставка "Святитель Лука: врач, педагог, пастырь".Экспозиция рассказывает о жизни, профессиональном пути, подвижнической деятельности и духовном подвиге Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого - под этим именем будущий святитель Русской Православной Церкви известен миру как блистательный хирург, светило медицинской науки."На выставке представлены уникальные фотоматериалы, письма, научные записи, рассказывающие о малоизвестных эпизодах жизни святителя Луки. Презентация экспозиции состоялась в 2023 году в Ташкенте, выставка побывала во многих городах-участниках федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", - рассказали в пресс-службе фонда.В Крыму экспозиция представлена впервые. Выставка будет экспонироваться в разных городах и районах полуострова.Также в воскресенье в Свято-Троицком монастыре, где находится рака с мощами святителя Луки, прошла Божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.Святитель Лука, в миру известный как Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля (9 мая) 1877 года. Он скончался 63 года назад, 11 июня 1961 года, в день празднования Всех Святых в земле Российской просиявших. О жизни святителя читайте в материале РИА Новости Крым.Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) был похоронен на Первом Симферопольском кладбище, справа от храма Всех святых. После канонизации Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских, его мощи были перенесены в Свято-Троицкий Собор в марте 1996 года). Прежняя могила св. Луки также почитаема верующими.В Симферополе установлен памятник святителю Луке, на здании военного госпиталя, где он оперировал, установлена мемориальная доска. На месте дома, где он жил в Симферополе, возведена часовня. На территории Свято-Троицкого монастыря открыт музей святителя Луки.Читайте также на РИА Новости Крым:Святые лики из камней: необычное искусство Натальи ВорончихинойЧудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 летСвятитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и Сталине

https://crimea.ria.ru/20230728/ot-grekov-na-rus-krym-khristianskiy-1130340245.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

святитель лука крымский (войно-ясенецкий), религия, кфу (крымский федеральный университет), православие, общество