Молодость души и щедрость таланта: Путин поздравил Дружинину с юбилеем
Молодость души и щедрость таланта: Путин поздравил Дружинину с юбилеем - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Молодость души и щедрость таланта: Путин поздравил Дружинину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису, кинорежиссера Светлану Дружинину с 90-летием, отметив, что ее работы стали подлинной классикой отечественного киноискусства.
2025-12-16T12:42
2025-12-16T12:42
2025-12-16T14:28
светлана дружинина
владимир путин (политик)
кино
кинематограф
искусство
культура
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису, кинорежиссера Светлану Дружинину с 90-летием, отметив, что ее работы стали подлинной классикой отечественного киноискусства. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что Дружининой удалось пронести через всю жизнь молодость души и щедрость таланта, удивительное обаяние и доброжелательность.Президент пожелал народной артистке и ее семье крепкого здоровья, успехов и благополучия.Светлана Дружинина родилась в 1935 году в Москве. В 1955 году окончила хореографическое училище при Большом театре, в 1960 году – актерский факультет, в 1968 году – режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). В 1957 году актриса получила главную роль в картине Станислава Ростоцкого "Дело было в Пенькове", также сыграла в фильмах "Девчата", "На семи ветрах", "Доброе утро", "Песня табунщика", "Где-то есть сын", "Какое оно, море?", "Зеленый огонек", "Любимая".Имя Дружининой как режиссера стало известно всей стране после выхода на экраны мини-сериала "Гардемарины, вперед!" (1987 год), главные роли в котором исполнили Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева и Михаил Боярский. Продолжение последовало в виде полнометражных фильмов "Виват, гардемарины!" (1991 год) и "Гардемарины 3" (1992 год). После долгого перерыва в 2023 году в прокат вышли две новые части: "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война".В 2001 году Дружининой присвоено звание народной артистки России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
светлана дружинина, владимир путин (политик), кино, кинематограф, искусство, культура
Молодость души и щедрость таланта: Путин поздравил Дружинину с юбилеем
Путин поздравил Дружинину с 90-летием и назвал ее работы классикой киноискусства
12:42 16.12.2025 (обновлено: 14:28 16.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису, кинорежиссера Светлану Дружинину с 90-летием, отметив, что ее работы стали подлинной классикой отечественного киноискусства. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся Мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь. Страницы Вашей биографии отмечены яркими актерскими и режиссерскими работами, ставшими подлинной классикой отечественного киноискусства", - отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что Дружининой удалось пронести через всю жизнь молодость души и щедрость таланта, удивительное обаяние и доброжелательность.
Президент пожелал народной артистке и ее семье крепкого здоровья, успехов и благополучия.
Светлана Дружинина родилась в 1935 году в Москве. В 1955 году окончила хореографическое училище при Большом театре, в 1960 году – актерский факультет, в 1968 году – режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). В 1957 году актриса получила главную роль в картине Станислава Ростоцкого "Дело было в Пенькове", также сыграла в фильмах "Девчата", "На семи ветрах", "Доброе утро", "Песня табунщика", "Где-то есть сын", "Какое оно, море?", "Зеленый огонек", "Любимая".
Имя Дружининой как режиссера стало известно всей стране после выхода на экраны мини-сериала "Гардемарины, вперед!" (1987 год), главные роли в котором исполнили Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева и Михаил Боярский. Продолжение последовало в виде полнометражных фильмов "Виват, гардемарины!" (1991 год) и "Гардемарины 3" (1992 год). После долгого перерыва в 2023 году в прокат вышли две новые части: "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война".
В 2001 году Дружининой присвоено звание народной артистки России.
