https://crimea.ria.ru/20240902/v-mnogoetazhke-v-novorossiyske-vzorvalsya-gaz---postradal-chelovek-1140066829.html

В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек

В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек - РИА Новости Крым, 02.09.2024

В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуировано. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T15:39

2024-09-02T15:39

2024-09-02T15:55

новороссийск

газ

взрыв

происшествия

мчс краснодарского края

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуировано. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.Сотрудники полиции оцепили территорию и обеспечивают проезд спецтехники для устранения последствий хлопка в многоэтажке, уточнили в ведомстве.30 человек эвакуировали, сообщили также в оперштабе Кубани.По оперативным данным, возгорание на площади 20 "квадратов" потушено.К ликвидации ЧП привлекли от РCЧC 18 человек личного состава, 6 единиц техники и от МЧС России 13 человек личного состава, 4 единицы техники, добавили в оперштабе.Ранее, 22 августа, взрыв газо-воздушной смеси произошел в жилом многоквартирном доме в Пермском крае. Пострадавших людей эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадалиПри взрыве в доме на западе Москвы погиб мужчинаДва спасателя МЧС пострадали на пожаре в Москве

новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, газ, взрыв, происшествия, мчс краснодарского края, краснодарский край, новости