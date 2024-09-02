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В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек
В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек - РИА Новости Крым, 02.09.2024
В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуировано. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T15:39
2024-09-02T15:39
2024-09-02T15:55
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газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуировано. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.Сотрудники полиции оцепили территорию и обеспечивают проезд спецтехники для устранения последствий хлопка в многоэтажке, уточнили в ведомстве.30 человек эвакуировали, сообщили также в оперштабе Кубани.По оперативным данным, возгорание на площади 20 "квадратов" потушено.К ликвидации ЧП привлекли от РCЧC 18 человек личного состава, 6 единиц техники и от МЧС России 13 человек личного состава, 4 единицы техники, добавили в оперштабе.Ранее, 22 августа, взрыв газо-воздушной смеси произошел в жилом многоквартирном доме в Пермском крае. Пострадавших людей эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадалиПри взрыве в доме на западе Москвы погиб мужчинаДва спасателя МЧС пострадали на пожаре в Москве
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новороссийск, газ, взрыв, происшествия, мчс краснодарского края, краснодарский край, новости
В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек
Взрыв газа в многоэтажке Новороссийска - эвакуировано 30 человек
15:39 02.09.2024 (обновлено: 15:55 02.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Новороссийске, 30 человек эвакуировано. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.
"В настоящее время на месте работают оперативные службы. Предварительно, пострадал один человек, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции оцепили территорию и обеспечивают проезд спецтехники для устранения последствий хлопка в многоэтажке, уточнили в ведомстве.
30 человек эвакуировали, сообщили также в оперштабе Кубани.
"Предварительно, в результате хлопка газо-воздушной смеси, начался пожар в квартире на 4 этаже дома на ул. Видова. Жильцов эвакуировали", - сказано в сообщении.
По оперативным данным, возгорание на площади 20 "квадратов" потушено.
К ликвидации ЧП привлекли от РCЧC 18 человек личного состава, 6 единиц техники и от МЧС России 13 человек личного состава, 4 единицы техники, добавили в оперштабе.
Ранее, 22 августа, взрыв газо-воздушной смеси произошел в жилом многоквартирном доме в Пермском крае
. Пострадавших людей эвакуировали.
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