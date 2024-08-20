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Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадали - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадали
Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадали - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадали
Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних получили травмы в результате взрыва, который произошел в квартире многоэтажного дома в Новороссийске. Об этом РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T23:02
2024-08-20T23:14
происшествия
новороссийск
новости
краснодарский край
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних получили травмы в результате взрыва, который произошел в квартире многоэтажного дома в Новороссийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Трагедия, предположительно, произошла из-за взрыва в доме гранаты одним из несовершеннолетних.Ранее вечером во вторник об инциденте сообщили СМИ Краснодарского края. Отмечалось, что многоквартирный дом, в котором произошло ЧП, находится на Анапском шоссе и хлопок был слышен на 13-м этаже многоквартирного дома.Официальных комментариев от властей города, региона или экстренных служб на данный момент нет.В феврале текущего года в Севастополе в многоквартирном доме взорвался газовый баллон, в результате обрушились перекрытия. Из дома эвакуировали людей. Следком возбудил уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в доме на западе Москвы погиб мужчинаДва спасателя МЧС пострадали на пожаре в МосквеПричиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат
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происшествия, новороссийск, новости, краснодарский край, взрыв
Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадали

При взрыве в многоэтажке в Новороссийске один подросток погиб и трое пострадали

23:02 20.08.2024 (обновлено: 23:14 20.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних получили травмы в результате взрыва, который произошел в квартире многоэтажного дома в Новороссийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Один подросток погиб, еще трое несовершеннолетних получили травмы при взрыве в многоэтажке в Новороссийске", – пишет РИА Новости.

Трагедия, предположительно, произошла из-за взрыва в доме гранаты одним из несовершеннолетних.
Ранее вечером во вторник об инциденте сообщили СМИ Краснодарского края. Отмечалось, что многоквартирный дом, в котором произошло ЧП, находится на Анапском шоссе и хлопок был слышен на 13-м этаже многоквартирного дома.
Официальных комментариев от властей города, региона или экстренных служб на данный момент нет.
В феврале текущего года в Севастополе в многоквартирном доме взорвался газовый баллон, в результате обрушились перекрытия. Из дома эвакуировали людей. Следком возбудил уголовное дело.
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ПроисшествияНовороссийскНовостиКраснодарский крайВзрыв
 
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