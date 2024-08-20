https://crimea.ria.ru/20240820/vzryv-v-mnogoetazhke-v-novorossiyske-podrostok-pogib-i-troe-postradali-1139751240.html

Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадали

Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадали - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадали

Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних получили травмы в результате взрыва, который произошел в квартире многоэтажного дома в Новороссийске. Об этом РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T23:02

2024-08-20T23:02

2024-08-20T23:14

происшествия

новороссийск

новости

краснодарский край

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних получили травмы в результате взрыва, который произошел в квартире многоэтажного дома в Новороссийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Трагедия, предположительно, произошла из-за взрыва в доме гранаты одним из несовершеннолетних.Ранее вечером во вторник об инциденте сообщили СМИ Краснодарского края. Отмечалось, что многоквартирный дом, в котором произошло ЧП, находится на Анапском шоссе и хлопок был слышен на 13-м этаже многоквартирного дома.Официальных комментариев от властей города, региона или экстренных служб на данный момент нет.В феврале текущего года в Севастополе в многоквартирном доме взорвался газовый баллон, в результате обрушились перекрытия. Из дома эвакуировали людей. Следком возбудил уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в доме на западе Москвы погиб мужчинаДва спасателя МЧС пострадали на пожаре в МосквеПричиной пожара в многоэтажке Ульяновска мог стать самогонный аппарат

новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новороссийск, новости, краснодарский край, взрыв