Следователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе
Следователи устанавливают причины взрыва в жилом доме в Севастополе
© Следком Крыма и СевастополяСледователи работают на месте ЧП в Севастополе, где в жилом доме произошел взрыв
© Следком Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На месте ЧП в Севастополе, где в результате взрыва газового баллона произошло обрушение в многоквартирном доме, сейчас работают следователи и эксперты криминалисты – правоохранители опрашивают людей, осматривают территорию. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Крыму и Севастополю.
"В настоящее время следователи и следователи-криминалисты приступили к опросу жильцов дома, осмотру территории. В ближайшее время будет истребована документация по содержанию и обслуживанию здания для установления точной причины происшествия и обстоятельств, которые едва не привели к трагедии", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, уточнили в ведомстве.
Установлено, что дом газифицирован, следователи проверяют информацию о возгорании газового баллона в одной из квартир.
Утром во вторник в жилом многоквартирном доме по улице Леваневского в Севастополе прозвучал взрыв и произошло обрушение части перекрытий между вторым и первым этажом, который был отведен под нежилое помещение.
Из поликлиники, находящейся на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома, эвакуировали 40 человек. Из подъезда вывели еще восемь жильцов дома, в том числе четверых детей. Спасатели разбирают завалы, специалисты – обследуют конструкции и оценивают повреждения.
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