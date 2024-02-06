https://crimea.ria.ru/20240206/sledovateli-vyyasnyayut-prichiny-vzryva-v-zhilom-dome-v-sevastopole-1134722109.html

Следователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе

Следователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Следователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе

На месте ЧП в Севастополе, где в результате взрыва газового баллона произошло обрушение в многоквартирном доме, сейчас работают следователи и эксперты... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T12:33

2024-02-06T12:33

2024-02-06T12:33

крымский следком

севастополь

взрыв газа в жилом доме в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На месте ЧП в Севастополе, где в результате взрыва газового баллона произошло обрушение в многоквартирном доме, сейчас работают следователи и эксперты криминалисты – правоохранители опрашивают людей, осматривают территорию. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Крыму и Севастополю.Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, уточнили в ведомстве.Установлено, что дом газифицирован, следователи проверяют информацию о возгорании газового баллона в одной из квартир.Утром во вторник в жилом многоквартирном доме по улице Леваневского в Севастополе прозвучал взрыв и произошло обрушение части перекрытий между вторым и первым этажом, который был отведен под нежилое помещение.Из поликлиники, находящейся на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома, эвакуировали 40 человек. Из подъезда вывели еще восемь жильцов дома, в том числе четверых детей. Спасатели разбирают завалы, специалисты – обследуют конструкции и оценивают повреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытияТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи

https://crimea.ria.ru/20240206/evakuatsiya-polikliniki-i-razbor-zavalov-reportazh-s-mesta-chp-v-sevastopole-1134720726.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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