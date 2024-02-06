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Следователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Следователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе
Следователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Следователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе
На месте ЧП в Севастополе, где в результате взрыва газового баллона произошло обрушение в многоквартирном доме, сейчас работают следователи и эксперты... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T12:33
2024-02-06T12:33
крымский следком
севастополь
взрыв газа в жилом доме в севастополе
газ
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На месте ЧП в Севастополе, где в результате взрыва газового баллона произошло обрушение в многоквартирном доме, сейчас работают следователи и эксперты криминалисты – правоохранители опрашивают людей, осматривают территорию. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Крыму и Севастополю.Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, уточнили в ведомстве.Установлено, что дом газифицирован, следователи проверяют информацию о возгорании газового баллона в одной из квартир.Утром во вторник в жилом многоквартирном доме по улице Леваневского в Севастополе прозвучал взрыв и произошло обрушение части перекрытий между вторым и первым этажом, который был отведен под нежилое помещение.Из поликлиники, находящейся на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома, эвакуировали 40 человек. Из подъезда вывели еще восемь жильцов дома, в том числе четверых детей. Спасатели разбирают завалы, специалисты – обследуют конструкции и оценивают повреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытияТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи
https://crimea.ria.ru/20240206/evakuatsiya-polikliniki-i-razbor-zavalov-reportazh-s-mesta-chp-v-sevastopole-1134720726.html
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крымский следком, севастополь, взрыв газа в жилом доме в севастополе, газ, новости крыма, происшествия, крым
Следователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе

Следователи устанавливают причины взрыва в жилом доме в Севастополе

12:33 06.02.2024
 
© Следком Крыма и СевастополяСледователи работают на месте ЧП в Севастополе, где в жилом доме произошел взрыв
Следователи работают на месте ЧП в Севастополе, где в жилом доме произошел взрыв
© Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На месте ЧП в Севастополе, где в результате взрыва газового баллона произошло обрушение в многоквартирном доме, сейчас работают следователи и эксперты криминалисты – правоохранители опрашивают людей, осматривают территорию. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Крыму и Севастополю.
"В настоящее время следователи и следователи-криминалисты приступили к опросу жильцов дома, осмотру территории. В ближайшее время будет истребована документация по содержанию и обслуживанию здания для установления точной причины происшествия и обстоятельств, которые едва не привели к трагедии", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, уточнили в ведомстве.
Установлено, что дом газифицирован, следователи проверяют информацию о возгорании газового баллона в одной из квартир.
Утром во вторник в жилом многоквартирном доме по улице Леваневского в Севастополе прозвучал взрыв и произошло обрушение части перекрытий между вторым и первым этажом, который был отведен под нежилое помещение.
Из поликлиники, находящейся на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома, эвакуировали 40 человек. Из подъезда вывели еще восемь жильцов дома, в том числе четверых детей. Спасатели разбирают завалы, специалисты – обследуют конструкции и оценивают повреждения.
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