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Эвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Эвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в Севастополе
Эвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Эвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в Севастополе
Из поликлиники, расположенной на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома в Севастополе, эвакуировали 40 человек. Кроме того, из подъезда вывели еще... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T11:54
2024-02-06T11:57
газ
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Из поликлиники, расположенной на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома в Севастополе, эвакуировали 40 человек. Кроме того, из подъезда вывели еще восемь жильцов дома, в том числе четверых детей. Спасатели разбирают завалы, специалисты – обследуют конструкции и оценивают повреждения, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий."Дом задрожал и все вылетело"Взрыв в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Леваневского, 18 прогремел во вторник утром. Предварительно сообщалось, что в одной из квартир взорвался газовый баллон. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики, правоохранители, специалисты газовой службы, профильных департаментов и ведомств."Дом задрожал страшно, было жутко. После взрыва вылетело все, смотрю - вокруг все белое, на площадке валяются осколки. А потом девочки начали кричать, чтобы быстрее звонили и вызывали помощь", - рассказала одна из жительниц дома."Спасатели приехали очень быстро. Не более пяти минут прошло после взрыва – и они были на месте. Дом сильно пострадал, стекла повылетали. На втором этаже повыносило все сюда в подъезд, на третьем и четвертом этажах тоже вывернуло двери, у нас потолок обвалился", - поделилась впечатлениями ее соседка с четвертого этажа.После обследования стало известно, что пострадавших нет. В целях безопасности жильцов дома и посетителей расположенной на первом этаже здания поликлиники эвакуировали."На первом этаже этого дома, где располагается детская поликлиника, разрушений нет. Для обеспечения безопасности во время работ по обследованию несущих конструкций из поликлиники было эвакуировано 40 человек, из них 25 детей", - рассказал губернатор города Михаил Развожаев во время выезда на место ЧП.Разбор заваловПредварительная версия случившегося - взрыв бытового газа, с последующим частичным обрушением внутренних перекрытий и конструкций на втором этаже. Причины и обстоятельства устанавливают эксперты.Эвакуированным из жилого дома людям предложены места временного размещения. На время обследования пункт развернут в местном кинотеатре "Моряк". Организованы горячие напитки и перекус.Пока же весь многоквартирный дом обследуют специалисты. По результатам осмотра станет понятно, смогут ли севастопольцы вернуться в свои квартиры или нет.Как сообщалось, Следком возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Его ход находится на контроле прокуратуры Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытияТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи
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газ, взрыв, севастополь, взрыв газа, происшествия, новости крыма, новости, взрыв газа в жилом доме в севастополе, михаил развожаев
Эвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в Севастополе

Развожаев: из поликлиники в пострадавшем от взрыва доме эвакуировали 40 человек

11:54 06.02.2024 (обновлено: 11:57 06.02.2024)
 
© РИА Новости КрымВзрыв газа в Севастополе
Взрыв газа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Из поликлиники, расположенной на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома в Севастополе, эвакуировали 40 человек. Кроме того, из подъезда вывели еще восемь жильцов дома, в том числе четверых детей. Спасатели разбирают завалы, специалисты – обследуют конструкции и оценивают повреждения, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.

"Дом задрожал и все вылетело"

Взрыв в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Леваневского, 18 прогремел во вторник утром. Предварительно сообщалось, что в одной из квартир взорвался газовый баллон. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики, правоохранители, специалисты газовой службы, профильных департаментов и ведомств.
"Дом задрожал страшно, было жутко. После взрыва вылетело все, смотрю - вокруг все белое, на площадке валяются осколки. А потом девочки начали кричать, чтобы быстрее звонили и вызывали помощь", - рассказала одна из жительниц дома.
"Спасатели приехали очень быстро. Не более пяти минут прошло после взрыва – и они были на месте. Дом сильно пострадал, стекла повылетали. На втором этаже повыносило все сюда в подъезд, на третьем и четвертом этажах тоже вывернуло двери, у нас потолок обвалился", - поделилась впечатлениями ее соседка с четвертого этажа.
После обследования стало известно, что пострадавших нет. В целях безопасности жильцов дома и посетителей расположенной на первом этаже здания поликлиники эвакуировали.
"На первом этаже этого дома, где располагается детская поликлиника, разрушений нет. Для обеспечения безопасности во время работ по обследованию несущих конструкций из поликлиники было эвакуировано 40 человек, из них 25 детей", - рассказал губернатор города Михаил Развожаев во время выезда на место ЧП.

Разбор завалов

Предварительная версия случившегося - взрыв бытового газа, с последующим частичным обрушением внутренних перекрытий и конструкций на втором этаже. Причины и обстоятельства устанавливают эксперты.

"Случилось частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами без дальнейшего воспламенения. Спасатели МЧС России и Спасательной службы Севастополя проводят разбор конструкций. На месте задействованы специалисты газовой службы, профильных департаментов и ведомств, правоохранители", - проинформировал начальник 1-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Севастополю Василий Петухов.

Эвакуированным из жилого дома людям предложены места временного размещения. На время обследования пункт развернут в местном кинотеатре "Моряк". Организованы горячие напитки и перекус.
© РИА Новости Крым

Газ взорвался в Севастополе в жилом доме на улице Леваневского, 18

Взрыв газа в Севастополе
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Газ взорвался в Севастополе в жилом доме на улице Леваневского, 18

© РИА Новости Крым
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Следком возбудил дело

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Следком возбудил дело

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По данным МЧС никто не пострадал

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По данным МЧС никто не пострадал

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© РИА Новости Крым

Специалисты проводят отключение дома от коммунальных сетей. На месте происшествия работают все оперативные службы

Взрыв газа в Севастополе
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Специалисты проводят отключение дома от коммунальных сетей. На месте происшествия работают все оперативные службы

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

После инцидента прокуратура Севастополя организовала проверку

Взрыв газа в Севастополе
5 из 5

После инцидента прокуратура Севастополя организовала проверку

© РИА Новости Крым
1 из 5

Газ взорвался в Севастополе в жилом доме на улице Леваневского, 18

© РИА Новости Крым
2 из 5

Следком возбудил дело

© РИА Новости Крым
3 из 5

По данным МЧС никто не пострадал

© РИА Новости Крым
4 из 5

Специалисты проводят отключение дома от коммунальных сетей. На месте происшествия работают все оперативные службы

© РИА Новости Крым
5 из 5

После инцидента прокуратура Севастополя организовала проверку

© РИА Новости Крым
Пока же весь многоквартирный дом обследуют специалисты. По результатам осмотра станет понятно, смогут ли севастопольцы вернуться в свои квартиры или нет.
Как сообщалось, Следком возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Его ход находится на контроле прокуратуры Севастополя.
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