https://crimea.ria.ru/20240206/evakuatsiya-polikliniki-i-razbor-zavalov-reportazh-s-mesta-chp-v-sevastopole-1134720726.html

Эвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в Севастополе

Эвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Эвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в Севастополе

Из поликлиники, расположенной на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома в Севастополе, эвакуировали 40 человек. Кроме того, из подъезда вывели еще... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T11:54

2024-02-06T11:54

2024-02-06T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Из поликлиники, расположенной на первом этаже пострадавшего в результате взрыва дома в Севастополе, эвакуировали 40 человек. Кроме того, из подъезда вывели еще восемь жильцов дома, в том числе четверых детей. Спасатели разбирают завалы, специалисты – обследуют конструкции и оценивают повреждения, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий."Дом задрожал и все вылетело"Взрыв в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Леваневского, 18 прогремел во вторник утром. Предварительно сообщалось, что в одной из квартир взорвался газовый баллон. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики, правоохранители, специалисты газовой службы, профильных департаментов и ведомств."Дом задрожал страшно, было жутко. После взрыва вылетело все, смотрю - вокруг все белое, на площадке валяются осколки. А потом девочки начали кричать, чтобы быстрее звонили и вызывали помощь", - рассказала одна из жительниц дома."Спасатели приехали очень быстро. Не более пяти минут прошло после взрыва – и они были на месте. Дом сильно пострадал, стекла повылетали. На втором этаже повыносило все сюда в подъезд, на третьем и четвертом этажах тоже вывернуло двери, у нас потолок обвалился", - поделилась впечатлениями ее соседка с четвертого этажа.После обследования стало известно, что пострадавших нет. В целях безопасности жильцов дома и посетителей расположенной на первом этаже здания поликлиники эвакуировали."На первом этаже этого дома, где располагается детская поликлиника, разрушений нет. Для обеспечения безопасности во время работ по обследованию несущих конструкций из поликлиники было эвакуировано 40 человек, из них 25 детей", - рассказал губернатор города Михаил Развожаев во время выезда на место ЧП.Разбор заваловПредварительная версия случившегося - взрыв бытового газа, с последующим частичным обрушением внутренних перекрытий и конструкций на втором этаже. Причины и обстоятельства устанавливают эксперты.Эвакуированным из жилого дома людям предложены места временного размещения. На время обследования пункт развернут в местном кинотеатре "Моряк". Организованы горячие напитки и перекус.Пока же весь многоквартирный дом обследуют специалисты. По результатам осмотра станет понятно, смогут ли севастопольцы вернуться в свои квартиры или нет.Как сообщалось, Следком возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Его ход находится на контроле прокуратуры Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытияТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи

https://crimea.ria.ru/20240206/iz-obrushennogo-doma-v-sevastopole-evakuirovano-vosem-chelovek-1134715574.html

севастополь

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