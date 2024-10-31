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По факту взрыва газа в Черкесске возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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По факту взрыва газа в Черкесске возбуждено уголовное дело
По факту взрыва газа в Черкесске возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 31.10.2024
По факту взрыва газа в Черкесске возбуждено уголовное дело
По факту взрыва газа в многоквартирном доме в Черкесске возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесской республики. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T08:36
2024-10-31T08:36
карачаево-черкесия
взрыв
газ
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. По факту взрыва газа в многоквартирном доме в Черкесске возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесской республики.Взрыв газа произошел утром в четверг в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, один человек погиб, около 50 эвакуированы. В здании произошло обрушение верхних этажей.В ходе организованной прокуратурой проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, которым регламентируется порядок эксплуатации газового оборудования. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в доме в Тамбовской области – что известноПять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни Взрыв произошел в жилом многоквартирном доме в Пермском крае
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карачаево-черкесия, взрыв, газ, новости, происшествия
По факту взрыва газа в Черкесске возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске

08:36 31.10.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПрокуратура города Черкесск.
Прокуратура города Черкесск. - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. По факту взрыва газа в многоквартирном доме в Черкесске возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесской республики.
Взрыв газа произошел утром в четверг в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, один человек погиб, около 50 эвакуированы. В здании произошло обрушение верхних этажей.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, ход которого поставлен надзорным ведомством на контроль. На место происшествия для координации действий выезжали прокурор Карачаево-Черкесской Республики Олег Жариков и прокурор города Черкесска Алексей Мухин", - говорится в сообщении.
В ходе организованной прокуратурой проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, которым регламентируется порядок эксплуатации газового оборудования.
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