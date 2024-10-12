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Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни
Пять человек пострадали в ходе взрыва на АЗС в Грозном, они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте, сообщает минздрав... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T17:53
2024-10-12T17:57
новости
азс
взрыв на азс в грозном
рамзан кадыров
чечня
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ходе взрыва на АЗС в Грозном, они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте, сообщает минздрав Чечни.Уточняется, что от дальнейшей госпитализации все пострадавшие отказались.В субботу в Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров взял ситуацию на личный контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв прогремел на АЗС в Грозном
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Новости
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новости, азс, взрыв на азс в грозном, рамзан кадыров, чечня, происшествия
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Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни

Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни

17:53 12.10.2024 (обновлено: 17:57 12.10.2024)
 
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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ходе взрыва на АЗС в Грозном, они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте, сообщает минздрав Чечни.

"На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики Республиканского центра медицины катастроф. Они сообщают о четырех погибших (двоих взрослых и двоих детей). В числе пострадавших - пять человек. Они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте", - заявили в пресс-службе минздрава региона.

Уточняется, что от дальнейшей госпитализации все пострадавшие отказались.
В субботу в Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров взял ситуацию на личный контроль.
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