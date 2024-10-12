https://crimea.ria.ru/20241012/pyat-chelovek-postradali-v-khode-vzryva-na-azs-v-groznom---minzdrav-chechni-1141038142.html

Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни

Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни

Пять человек пострадали в ходе взрыва на АЗС в Грозном, они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте, сообщает минздрав... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T17:53

2024-10-12T17:53

2024-10-12T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ходе взрыва на АЗС в Грозном, они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте, сообщает минздрав Чечни.Уточняется, что от дальнейшей госпитализации все пострадавшие отказались.В субботу в Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров взял ситуацию на личный контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв прогремел на АЗС в Грозном

чечня

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, азс, взрыв на азс в грозном, рамзан кадыров, чечня, происшествия