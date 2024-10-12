https://crimea.ria.ru/20241012/pyat-chelovek-postradali-v-khode-vzryva-na-azs-v-groznom---minzdrav-chechni-1141038142.html
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни
Пять человек пострадали в ходе взрыва на АЗС в Грозном, они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте, сообщает минздрав... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T17:53
2024-10-12T17:53
2024-10-12T17:57
новости
азс
взрыв на азс в грозном
рамзан кадыров
чечня
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918524_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_66e444eef6c9cfe6bf6582b13fba7d5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ходе взрыва на АЗС в Грозном, они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте, сообщает минздрав Чечни.Уточняется, что от дальнейшей госпитализации все пострадавшие отказались.В субботу в Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров взял ситуацию на личный контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв прогремел на АЗС в Грозном
чечня
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918524_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_9df049ea7f3ee29f82dcb890cc3bf586.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, азс, взрыв на азс в грозном, рамзан кадыров, чечня, происшествия
Материал дополняется
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни
17:53 12.10.2024 (обновлено: 17:57 12.10.2024)