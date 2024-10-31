https://crimea.ria.ru/20241031/iz-pod-zavalov-v-cherkesske-izvlekli-esche-dvukh-pogibshikh-1141498730.html

Из-под завалов в Черкесске извлекли еще двух погибших

Из-под завалов в Черкесске извлекли еще двух погибших - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Из-под завалов в Черкесске извлекли еще двух погибших

Еще двоих погибших обнаружили спасатели под завалами дома в Черкесске, где утром в четверг взорвался газ. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T11:53

2024-10-31T11:53

2024-10-31T11:58

взрыв

газ

карачаево-черкесия

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

взрыв газа в жилом доме в черкесске

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Еще двоих погибших обнаружили спасатели под завалами дома в Черкесске, где утром в четверг взорвался газ. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Ранее сообщалось, что погибли два человека, еще 11 ранены.Взрыв газа произошел рано утром в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. 52 человека эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.Создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

карачаево-черкесия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, газ, карачаево-черкесия, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв газа в жилом доме в черкесске