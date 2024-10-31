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Из-под завалов в Черкесске извлекли еще двух погибших - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Из-под завалов в Черкесске извлекли еще двух погибших
Из-под завалов в Черкесске извлекли еще двух погибших - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Из-под завалов в Черкесске извлекли еще двух погибших
Еще двоих погибших обнаружили спасатели под завалами дома в Черкесске, где утром в четверг взорвался газ. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T11:53
2024-10-31T11:58
взрыв
газ
карачаево-черкесия
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
взрыв газа в жилом доме в черкесске
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Еще двоих погибших обнаружили спасатели под завалами дома в Черкесске, где утром в четверг взорвался газ. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Ранее сообщалось, что погибли два человека, еще 11 ранены.Взрыв газа произошел рано утром в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. 52 человека эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.Создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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взрыв, газ, карачаево-черкесия, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв газа в жилом доме в черкесске
Из-под завалов в Черкесске извлекли еще двух погибших

Из-под завалов разрушенного взрывом дома в Черкесске извлекли еще двух погибших - МЧС

11:53 31.10.2024 (обновлено: 11:58 31.10.2024)
 
© МЧС РоссииСпасатели разбирают завалы в жилом доме в Черкесске после взрыва газа
Спасатели разбирают завалы в жилом доме в Черкесске после взрыва газа
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Еще двоих погибших обнаружили спасатели под завалами дома в Черкесске, где утром в четверг взорвался газ. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"На месте происшествия в Черкесске сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Работы на месте происшествия продолжаются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что погибли два человека, еще 11 ранены.
Взрыв газа произошел рано утром в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. 52 человека эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.
Создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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ВзрывГазКарачаево-ЧеркесияНовостиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Взрыв газа в жилом доме в Черкесске
 
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