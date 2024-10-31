Рейтинг@Mail.ru
Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241031/chislo-pogibshikh-i-ranennykh-pri-vzryve-gaza-v-cherkesske-vyroslo-1141496919.html
Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло
Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло
Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Черкесске выросло до двух, 11 человек ранены. Уточненные данные опубликовало управление МЧС РФ по... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T10:38
2024-10-31T10:49
карачаево-черкесия
взрыв
газ
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141495034_0:1:1556:876_1920x0_80_0_0_b19089f23bf7085c8a83edcc193d55dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Черкесске выросло до двух, 11 человек ранены. Уточненные данные опубликовало управление МЧС РФ по Карачаево-Черкесской республике.На данный момент проводится разбор завалов и перекрытий между 4 и 5 этажами. На месте происшествия ведут поисково-спасательные работы 195 специалистов с применением 42 единиц техники.Взрыв газа произошел рано утром в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, обрушились верхние этажи. Сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. 52 человека эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.Создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
карачаево-черкесия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141495034_194:0:1362:876_1920x0_80_0_0_8815c5c0a489c044bfcd172b2cd0a6e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карачаево-черкесия, взрыв, газ, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло

Два человека погибли и 11 пострадали при взрыве газа в жилом доме в Черкесске - МЧС

10:38 31.10.2024 (обновлено: 10:49 31.10.2024)
 
© МЧС РоссииВзрыв газа в Черкесске
Взрыв газа в Черкесске
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Черкесске выросло до двух, 11 человек ранены. Уточненные данные опубликовало управление МЧС РФ по Карачаево-Черкесской республике.
"По предварительной информации, в результате происшествия  погибли два человека, 11 человек пострадали. Спасателями были извлечены из-под завалов 3 человека и переданы врачам", - говорится в сообщении.
На данный момент проводится разбор завалов и перекрытий между 4 и 5 этажами.
На месте происшествия ведут поисково-спасательные работы 195 специалистов с применением 42 единиц техники.
Взрыв газа произошел рано утром в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, обрушились верхние этажи. Сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. 52 человека эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.
Создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Карачаево-ЧеркесияВзрывГазНовостиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:38Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло
10:16В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов
10:00Массированный обстрел Бердянска - ранены мирные жители
09:37Два землетрясения произошли в Бурятии и на Камчатке
09:19Житель Кубани держал в частном доме тигрицу
09:04Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
08:49Взрыв газа в Черкесске - новые данные о пострадавших и эвакуированных
08:46В России издадут монографию о системе образования в годы войны
08:36По факту взрыва газа в Черкесске возбуждено уголовное дело
08:26Дроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске
08:16Взрыв газа в Черкесске - рухнули верхние этажи жилого дома
08:05Украинский агент готовил теракт в Донецке
07:55Где в Севастополе не будет света в четверг
07:43Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник
07:29Газ взорвался в жилом доме в Черкесске - есть погибший
07:05Теплая середина осени: каким Крым был в октябре 2024 года
06:38Россия и КНДР договорились сотрудничать в области связи
06:10Победившая на выборах в Грузии партия не будет пророссийской – эксперт
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 31 октября
Лента новостейМолния