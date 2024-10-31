https://crimea.ria.ru/20241031/chislo-pogibshikh-i-ranennykh-pri-vzryve-gaza-v-cherkesske-vyroslo-1141496919.html

Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло

Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло

Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Черкесске выросло до двух, 11 человек ранены. Уточненные данные опубликовало управление МЧС РФ по... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T10:38

2024-10-31T10:38

2024-10-31T10:49

карачаево-черкесия

взрыв

газ

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Черкесске выросло до двух, 11 человек ранены. Уточненные данные опубликовало управление МЧС РФ по Карачаево-Черкесской республике.На данный момент проводится разбор завалов и перекрытий между 4 и 5 этажами. На месте происшествия ведут поисково-спасательные работы 195 специалистов с применением 42 единиц техники.Взрыв газа произошел рано утром в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, обрушились верхние этажи. Сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. 52 человека эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.Создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

карачаево-черкесия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесия, взрыв, газ, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)