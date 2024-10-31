https://crimea.ria.ru/20241031/chislo-pogibshikh-i-ranennykh-pri-vzryve-gaza-v-cherkesske-vyroslo-1141496919.html
Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло
Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло
Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Черкесске выросло до двух, 11 человек ранены. Уточненные данные опубликовало управление МЧС РФ по... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T10:38
2024-10-31T10:38
2024-10-31T10:49
карачаево-черкесия
взрыв
газ
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Черкесске выросло до двух, 11 человек ранены. Уточненные данные опубликовало управление МЧС РФ по Карачаево-Черкесской республике.На данный момент проводится разбор завалов и перекрытий между 4 и 5 этажами. На месте происшествия ведут поисково-спасательные работы 195 специалистов с применением 42 единиц техники.Взрыв газа произошел рано утром в многоквартирном жилом доме на улице Лободина, обрушились верхние этажи. Сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. 52 человека эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.Создан оперативный штаб, на месте работают члены правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
карачаево-черкесия
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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карачаево-черкесия, взрыв, газ, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Число погибших и раненных при взрыве газа в Черкесске выросло
Два человека погибли и 11 пострадали при взрыве газа в жилом доме в Черкесске - МЧС
10:38 31.10.2024 (обновлено: 10:49 31.10.2024)