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Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки
Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки
На курском направлении за сутки уничтожены еще 300 боевиков ВСУ, сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T13:43
2024-10-31T13:58
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На курском направлении за сутки уничтожены еще 300 боевиков ВСУ, сообщает в четверг Минобороны России.Подразделения группировки "Север" продолжили наступления и поразили вражеские формирования в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, отразив четыре контратаки противника. Еще в нескольких районах авиационными и авиаударами поражены скопления живой силы и техника врага. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.Также российские военные предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути, сообщалось ранее в четверг.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 28600 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1059 боевых бронированных машин, 768 автомобилей, 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной техники, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской областиАрмия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской областиВ США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки

Минобороны: на курской линии уничтожены еще 300 боевиков ВСУ

13:43 31.10.2024 (обновлено: 13:58 31.10.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На курском направлении за сутки уничтожены еще 300 боевиков ВСУ, сообщает в четверг Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, радиолокационная станция RADA израильского производства и девять автомобилей" - сказано в сообщении.
Подразделения группировки "Север" продолжили наступления и поразили вражеские формирования в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, отразив четыре контратаки противника. Еще в нескольких районах авиационными и авиаударами поражены скопления живой силы и техника врага. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.
Также российские военные предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути, сообщалось ранее в четверг.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 28600 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1059 боевых бронированных машин, 768 автомобилей, 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной техники, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовости
 
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