https://crimea.ria.ru/20241031/esche-300-boevikov-vsu-razbity-pod-kurskom-za-sutki-1141507458.html

Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки

Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки

На курском направлении за сутки уничтожены еще 300 боевиков ВСУ, сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T13:43

2024-10-31T13:43

2024-10-31T13:58

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На курском направлении за сутки уничтожены еще 300 боевиков ВСУ, сообщает в четверг Минобороны России.Подразделения группировки "Север" продолжили наступления и поразили вражеские формирования в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, отразив четыре контратаки противника. Еще в нескольких районах авиационными и авиаударами поражены скопления живой силы и техника врага. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.Также российские военные предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути, сообщалось ранее в четверг.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 28600 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1059 боевых бронированных машин, 768 автомобилей, 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной техники, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской областиАрмия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской областиВ США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской области

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости