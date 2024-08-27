https://crimea.ria.ru/20240827/pochti-7-tysyach-soldat-i-bolee-70-tankov-poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-1139913559.html

Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области

Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области

За все время боевых действий на территории РФ в Курской области ВСУ потеряли уже более 6600 военнослужащих, 73 танка и несколько десятков единиц боевой техники. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T14:44

2024-08-27T14:44

2024-08-27T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. За все время боевых действий на территории РФ в Курской области ВСУ потеряли уже более 6600 военнослужащих, 73 танка и несколько десятков единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нашими военнослужащими было уничтожено пять установок ЗРК, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Ведется работа по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, которые пытаются проникнуть вглубь территории.Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Орловку в Донбассе. Бойцы группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и территориальной обороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка ДНР.Кроме того, армия России нанесла групповой удар ракетами и БПЛА по аэродромам на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремят по всей УкраинеНа Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки

https://crimea.ria.ru/20240827/v-kurskoy-oblasti-otrazili-11-atak-ukrainskikh-boevikov-1139913147.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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