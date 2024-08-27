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Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области
Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области
За все время боевых действий на территории РФ в Курской области ВСУ потеряли уже более 6600 военнослужащих, 73 танка и несколько десятков единиц боевой техники. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T14:44
2024-08-27T14:44
2024-08-27T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. За все время боевых действий на территории РФ в Курской области ВСУ потеряли уже более 6600 военнослужащих, 73 танка и несколько десятков единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нашими военнослужащими было уничтожено пять установок ЗРК, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Ведется работа по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, которые пытаются проникнуть вглубь территории.Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Орловку в Донбассе. Бойцы группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и территориальной обороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка ДНР.Кроме того, армия России нанесла групповой удар ракетами и БПЛА по аэродромам на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремят по всей УкраинеНа Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда15 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков за сутки
https://crimea.ria.ru/20240827/v-kurskoy-oblasti-otrazili-11-atak-ukrainskikh-boevikov-1139913147.html
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министерство обороны рф, курск, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, новости сво
Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области
На территории Курской области Киев потерял уже почти семь тысяч солдат
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. За все время боевых действий на территории РФ в Курской области ВСУ потеряли уже более 6600 военнослужащих, 73 танка и несколько десятков единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS", - говорится в сообщении.
Кроме того, нашими военнослужащими было уничтожено пять установок ЗРК, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Ведется работа по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, которые пытаются проникнуть вглубь территории.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили село Орловку
в Донбассе. Бойцы группировки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и территориальной обороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка ДНР.
Кроме того, армия России нанесла групповой удар ракетами и БПЛА по аэродромам на Украине.
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