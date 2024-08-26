https://crimea.ria.ru/20240826/na-ukraine-obestocheny-obekty-zheleznoy-dorogi--zaderzhivayutsya-poezda-1139872063.html

На Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда

На Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда - РИА Новости Крым, 26.08.2024

На Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда

На Украине после объявления воздушной тревоги обесточено несколько железнодорожных объектов в разных регионах. Об этом сообщает "Укрзализниця". РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T10:20

2024-08-26T10:20

2024-08-26T10:20

украина

железная дорога

энергосистема украины

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Украине после объявления воздушной тревоги обесточено несколько железнодорожных объектов в разных регионах. Об этом сообщает "Укрзализниця".На данный момент есть задержки в движении пригородных поездов, информация об этом размещена на сайте "Укрзализницы".На Украине 26 августа на фоне воздушных тревог, объявленных во всех областях, введены экстренные отключения света. Об этом сообщили в крупнейшей украинской энергетической компании ДТЭК.Ранее сообщалось, что по всей Украине гремят взрывы. В Полтавской области получил повреждения промышленный объект. Также взрывы зафиксированы в Днепропетровске и окрестностях Киева, где в нескольких районах пропало электричество.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине повреждена энергетическая инфраструктура в трех областяхЧасть Киева осталась без света: разрушены три подстанцииЗеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, железная дорога, энергосистема украины, взрыв, новости, в мире