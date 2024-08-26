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На Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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На Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда
На Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда - РИА Новости Крым, 26.08.2024
На Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда
На Украине после объявления воздушной тревоги обесточено несколько железнодорожных объектов в разных регионах. Об этом сообщает "Укрзализниця". РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T10:20
2024-08-26T10:20
украина
железная дорога
энергосистема украины
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Украине после объявления воздушной тревоги обесточено несколько железнодорожных объектов в разных регионах. Об этом сообщает "Укрзализниця".На данный момент есть задержки в движении пригородных поездов, информация об этом размещена на сайте "Укрзализницы".На Украине 26 августа на фоне воздушных тревог, объявленных во всех областях, введены экстренные отключения света. Об этом сообщили в крупнейшей украинской энергетической компании ДТЭК.Ранее сообщалось, что по всей Украине гремят взрывы. В Полтавской области получил повреждения промышленный объект. Также взрывы зафиксированы в Днепропетровске и окрестностях Киева, где в нескольких районах пропало электричество.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине повреждена энергетическая инфраструктура в трех областяхЧасть Киева осталась без света: разрушены три подстанцииЗеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины
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РИА Новости Крым
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украина, железная дорога, энергосистема украины, взрыв, новости, в мире
На Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда

На Украине из-за масштабного отключения света задерживаются поезда - Укрзализниця

10:20 26.08.2024
 
© УкрзализныцяПоезд на Украине
Поезд на Украине
© Укрзализныця
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На Украине после объявления воздушной тревоги обесточено несколько железнодорожных объектов в разных регионах. Об этом сообщает "Укрзализниця".
"В связи с масштабной атакой врага имеем несколько обесточиваний в разных регионах. Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего следования продолжат движение", - сообщает Telegram-канал украинской железной дороги.
На данный момент есть задержки в движении пригородных поездов, информация об этом размещена на сайте "Укрзализницы".
На Украине 26 августа на фоне воздушных тревог, объявленных во всех областях, введены экстренные отключения света. Об этом сообщили в крупнейшей украинской энергетической компании ДТЭК.
Ранее сообщалось, что по всей Украине гремят взрывы. В Полтавской области получил повреждения промышленный объект. Также взрывы зафиксированы в Днепропетровске и окрестностях Киева, где в нескольких районах пропало электричество.
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УкраинаЖелезная дорогаЭнергосистема УкраиныВзрывНовостиВ мире
 
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