https://crimea.ria.ru/20240720/na-ukraine-povrezhdena-energeticheskaya-infrastruktura-v-trekh-oblastyakh-1139006179.html

На Украине повреждена энергетическая инфраструктура в трех областях

На Украине повреждена энергетическая инфраструктура в трех областях - РИА Новости Крым, 20.07.2024

На Украине повреждена энергетическая инфраструктура в трех областях

В Полтавской, Сумкой и Черниговской областях Украины ночными взрывами повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в компании-операторе... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T09:57

2024-07-20T09:57

2024-07-20T09:57

украина

энергосистема украины

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взрыв

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полтавская область

черниговская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Полтавской, Сумкой и Черниговской областях Украины ночными взрывами повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в компании-операторе энергосетей страны "Укрэнерго".Отмечается, что в связи с этим ряд промышленных и бытовых потребителей Полтавской и Черниговской оказались обесточенными.Ранее местные СМИ сообщали о поражении объекта энергетической инфраструктуры в районе города Конотоп Сумской области Украины. Ночью взрывы гремели в Киеве, Полтаве, подконтрольном украинским властям Херсоне.На прошлой недели армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:От Одессы до Ровно: где гремели взрывы на Украине и что попало под ударСерия взрывов на Украине - повреждена инфраструктураМощные взрывы прогремели в трех областях Украины

украина

сумская область

полтавская область

черниговская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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