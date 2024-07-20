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На Украине повреждена энергетическая инфраструктура в трех областях
На Украине повреждена энергетическая инфраструктура в трех областях - РИА Новости Крым, 20.07.2024
На Украине повреждена энергетическая инфраструктура в трех областях
В Полтавской, Сумкой и Черниговской областях Украины ночными взрывами повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в компании-операторе... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T09:57
2024-07-20T09:57
2024-07-20T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Полтавской, Сумкой и Черниговской областях Украины ночными взрывами повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в компании-операторе энергосетей страны "Укрэнерго".Отмечается, что в связи с этим ряд промышленных и бытовых потребителей Полтавской и Черниговской оказались обесточенными.Ранее местные СМИ сообщали о поражении объекта энергетической инфраструктуры в районе города Конотоп Сумской области Украины. Ночью взрывы гремели в Киеве, Полтаве, подконтрольном украинским властям Херсоне.На прошлой недели армия России нанесла 11 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:От Одессы до Ровно: где гремели взрывы на Украине и что попало под ударСерия взрывов на Украине - повреждена инфраструктураМощные взрывы прогремели в трех областях Украины
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украина, энергосистема украины, в мире, взрыв, сумская область, полтавская область, черниговская область, новости
На Украине повреждена энергетическая инфраструктура в трех областях
Энергетическая инфраструктура повреждена в трех областях Украины